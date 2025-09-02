Germania îndeamnă Europa să limiteze livrările de deşeuri de cupru spre China

Europa trebuie să îşi ajute propriile topitorii de cupru prin limitarea livrărilor „uriaşe” de deşeuri de cupru spre China, a declarat luni ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, o declaraţie care ar putea deschide un nou front în disputele comerciale dintre Bruxelles şi Beijing, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres.

„Chinezii cumpără cantităţi uriaşe de deşeuri de cupru de pe piaţă. Mari topitorii de cupru din Germania nu mai obţin materia primă de care au nevoie”, a spus Katherina Reiche la un eveniment organizat luni de Siemens Energy AG la Berlin.

Aceste îngrijorări cu privire la fluxurile de materii prime spre China scot la lumină o creştere a politizării aprovizionărilor mondiale cu materii prime, care s-a accelerat în conformitate cu agenda protecţionistă a preşedintelui SUA, Donald Trump. Însă orice mutare a Uniunii Europene pentru a limita livrările va duce la agravarea tensiunilor comerciale care au afectat relaţiile dintre Bruxelles şi Beijing.

Katherina Reiche a apreciat că ar trebui să existe politici la nivelul întregii Europe care să garanteze că China nu poarte pur şi simplu oferi un preţ mai mare decât topitoriile europene pentru a scoate deşeuri de metal din regiune, fără a preciza care sunt restricţiile care ar putea fi implementate. Acest subiect ar trebui să facă parte dintr-un concept mai amplu cu privire la rezilienţa economiilor europene, a spus oficialul german.

China şi-a majorat achiziţiile de deşeuri de cupru în ultimii cinci ani, în contextul în care topitoriile chineze au majorat producţia, iar livrările de minereu de cupru au devenit mai costisitoare. Însă în acest an au apărut noi evoluţii, în condiţiile în care China încearcă să obţină deşeuri de cupru din multe alte ţări, după colapsul livrărilor din SUA, care anterior era cel mai mare furnizor al său.

În primele şapte luni ale acestui an, China a importat aproximativ 204.000 de tone de deşeuri de cupru din statele membre UE, în creştere cu 3,5% în ritm anual. Cu toate acestea, livrările din UE sunt doar o mică parte, aproximativ 15%, din importurile totale ale Chinei.