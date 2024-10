George Stângă: Am decis să îmi depun demisia din funcţia de preşedinte al filialei PNL Galaţi/ Sub conducerea lui, PNL Galați a obținut cele mai slabe rezultate la alegerile locale din ultimii 24 de ani

Preşedintele PNL Galaţi, George Stângă, a anunţat, luni, că demisionează de la conducerea filialei. ”Sper ca ceea ce am construit în aceşti ani să poată fi dus mai departe, cu aceeaşi determinare şi implicare”, a transmis el. Anterior, surse politice declarau pentru News.ro că fostul premier Florin Cîţu ar putea deschide lista PNL pentru Senat la Galaţi, transmite News.ro.

”O etapă se încheie în activitatea mea politică. Astăzi, am decis să îmi depun demisia din funcţia de preşedinte al filialei PNL Galaţi. Mulţumesc pentru sprijin tuturor gălăţenilor, colegilor, prietenilor, tinerilor şi membrilor PNL Galaţi. Am reuşit să punem bazele unei echipe frumoase şi puternice. Sper ca ceea ce am construit în aceşti ani să poată fi dus mai departe, cu aceeaşi determinare şi implicare”, a dăugat George Stângă, într-o postare pe Facebook.

El a spus va continua să fie un om de echipă.

”Munca mea nu se opreşte, ci continuă!”, a conchis el.

Demisia lui George Stângă vine în contextul în care PNL Galați a obținut cele mai slabe rezultate la alegerile locale din ultimii 24 de ani. Liberalii au obținut doar trei mandate din cele 27 în Consiliul Local al municipiului Galați și doar8 mandate din 34 în Consiliul Județean Galați.

În urma acestor rezultate, Biroul Politic Național al PNL a decis, în august 2024, dizolvarea Biroului Politic Județean al PNL Galați.

Senatoarea Nicoleta Pauliuc fusese numită tot atunci președinte coordonator interimar al organizației, pentru a coordona campania pentru alegerile parlamentare și prezidențiale din județ, dar George Stângă rămăsese președintele PNL Galați.