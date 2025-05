George Simion, un nou atac la adresa G4Media

Candidatul extremist la Președinție, George Simion, a lansat, sâmbătă, un nou atac la adresa G4Media.

„G4Media, o instituție media globalistă, continuă campania electorală și răspândește minciuni despre mine!”, a postat George Simion pe X.

Liderul partidului extremist AUR a lansat acest atac în legătură cu articolul SURSE Îndemn la vot pentru candidatul extremist George Simion în grupurile de susținători din Republica Moldova ai oligarhului fugar Ilan Șor.

George Simion este autorul unui lanț de atacuri la adresa G4Media.

