George Simion invocă ”statul paralel” și ”influențele globaliste” în cazul fraților Tate, a doua zi după ce au fost reținuți de DIICOT, fiind acuzați de trafic de minori și act sexual cu minor

Liderul partidului extremist AUR, George Simion, invocă ”statul paralel” și ”influențele globaliste” în cazul fraților Tate, acuzați de trafic de minori și trimiși în judecată, într-un alt dosar, pentru viol. Mesajul lui Simion este publicat a doua zi după ce frații Tate au fost reținuți 24 de ore de procurori în al doilea dosar DIICOT.

George Simion spune într-un mesaj de joi pe X (fostul Twitter):

In my case, in #Tate brother’s case and in every Romanian citizen’s case, the judiciary system should act free of obscure deep-state and globalist influences and serve justice!

