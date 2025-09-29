Geoparcul UNESCO „Ţinutul Buzăului”, prima regiune din România inclusă pe platforma Google Arts

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Geoparcul Internaţional UNESCO „Ţinutul Buzăului” a fost inclus de Google pe platforma Google Arts & Culture, devenind astfel prima regiune din România reprezentată cu o colecţie care pune în valoare patrimoniul său natural şi cultural, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit reprezentanţilor geoparcului, selectarea „Ţinutului Buzăului” ca parte din platformă va conduce la o creştere semnificativă a căutărilor Google în ceea ce priveşte regiunea, alături de muzee, oraşe şi situri de patrimoniu din întreaga lume.

„Colecţia Google Arts dedicată ‘Ţinutului Buzăului’, care poate fi accesată aici, prezintă fotografii spectaculoase şi materiale multimedia cu cele mai importante fenomene geologice şi culturale ale regiunii: Vulcanii Noroioşi – cei mai mari din Europa, Domurile de sare, Focurile vii, Trovanţii de la Ulmet, chihlimbarul roşu de Colţi şi aşezările rupestre. În acelaşi timp, colecţia surprinde legătura dintre peisaj şi cultura locală, prin mituri şi legende transmise din generaţie în generaţie. Imaginile conţin descrieri scurte, cu informaţii furnizate şi validate de specialiştii Geoparcului”, informează luni, într-un comunicat de presă, Geoparcul „Ţinutul Buzăului”.

În afara expunerii de care se pot folosi comunităţile din ţinut, arealul beneficiază de prioritate în rezultatele Google Search şi Google Images, ceea ce îi creşte vizibilitatea online.

„Includerea în platformă e o formă de recunoaştere a valorii patrimoniului nostru local şi mai ales a modului în care îl punem în valoare, dar şi o consecinţă directă a includerii ‘Ţinutului Buzăului’ în reţeaua Geoparcurilor UNESCO şi a tuturor lucrurilor extraordinare pe care le-a atras acest statut. Este o mare oportunitate de a integra acest patrimoniu într-un circuit digital global, accesibil oricui, din orice colţ al Pământului. Această selecţie ne onorează şi ne obligă să continuăm să investim în promovarea responsabilă a acestei regiuni unice”, a declarat managerul Geoparcului, Răzvan-Gabriel Popa.

Google Arts & Culture este una dintre cele mai importante platforme digitale de promovare a patrimoniului cultural, cu milioane de utilizatori activi la nivel global.

Geoparcul Internaţional UNESCO „Ţinutul Buzăului” este rezultatul parteneriatului dintre Asociaţia Ţinutul Buzăului (ONG), Consiliul Judeţean Buzău şi Universitatea din Bucureşti.