Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului va primi vizita evaluatorilor pentru reacreditare în vara acestui an

Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului va primi vizita evaluatorilor pentru reacreditare în vara acestui an

Geoparcul Ținutul Buzăului, al doilea geoparc UNESCO din România, se pregătește de reacreditare în vara acestui an. În parc au fost amenajate, în ultimii patru ani, zece trasee de vizitare, iar numărul beneficiarilor a ajuns la 4.500 de elevi şi 300 de profesori. ”Avem nevoie de un angajat, geolog care să fie angajat pe bază zilnică. În momentul de față nu îl mai avem, deci ăsta este singurul loc unde evaluatorii pot să zică că avem o problemă”, afirmă președintele Asociației ”Ținutul Buzăului”, Răzvan Popa, transmite News.ro.

Președintele Asociației ”Ținutul Buzăului”, Răzvan Popa, a prezentat, vineri, în şedinţa ordinară a Consiliului Județean Buzău, ceea ce s-a realizat în ultimii patru ani în Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului, dar și ce își propune Consiliul Județean, în parteneriat cu asociația, până la vizita din vară a evaluatorilor UNESCO.

”Am avut o prezentare a Asociației Ținutul Buzăului, domnul Răzvan Popa ne-a arătat ceea ce a făcut până acum. El are meritul important de a fi participat la integrarea în UNESCO a Geoparcului Ținutul Buzăului și vom avea reacreditarea în acest an. Ne va sprijini și de data aceasta și împreună cu Asociația, împreună cu A.D.I. Ținutul Buzăului, împreună cu Consiliul Județean vom face ca tot ceea ce a lăsat natura frumos în Buzău să poată fi accesibil oamenilor. Investim în infrastructură, investim în programe culturale, educaționale, este chiar o mare bucurie să avem o asemenea colaborare”, a afirmat președintele CJ Buzău, Lucian Romașcanu.

”Proiectul geoparcului Ținutul Buzăului ca arie de dezvoltare durabilă a fost un proiect vechi, dar geoparcul a devenit realitate în 2020, când am putut să intrăm în acordul de parteneriat cu Consiliul Județean Buzău și a fost o susținere foarte bună și foarte strânsă. Acum susținerea continuă, atmosfera este una foarte bună, eu zic una foarte constructivă și cred că avem un context foarte bun de dezvoltare. Este cazul să trecem la următorul pas care înseamnă să folosim mult mai mult resursele pe care le avem, într-un mod coerent și să canalizăm resursele și energiile pe aceeași viziune”, a spus Răzvan Popa, președintele Asociației ”Ținutul Buzăului”.

De asemenea, Popa a prezentat ceea ce s-a schimbat în ultimii patru ani, dar și ce mai trebuie realizat până la vizita pentru revalidare a reprezentanților UNESCO din vara acestui an.

”Față de momentul 2020 am deschis un nou centru de vizitare GeoGate la Berca, pregătim un alt centru de vizitare care va fi la Bozioru. Am lucrat foarte mult la el și ar trebui deschis anul acesta. Am reușit să dezvoltăm rețeaua educațională a geoparcului. Avem acum alături 20 de instituții, aproape 4.500 de copii în rețea și 300 de profesori. Facem activități cu ei în fiecare an. Ca exemplu în 2020, când am realizat dosarul (pentru a deveni geoparc UNESCO – n.r.), aveam undeva la 300 de beneficiari. Anul trecut și anul acesta care s-a încheiat am avut 3.000 și 4.500 de beneficiari anual, deci am crescut foarte mult impactul geoparcului pe partea educațională. Totodată, am reușit să marcăm 10 trasee. Nu aveam trasee deloc înainte în 2020 când a venit prima evaluare, aveam primele 5 trasee pregătite, dar nemarcate. Acum am ajuns la 10 și avem multe alte idei de trasee de vizitare. Totodată avem alte 2 situri outdoor descoperite pe care vrem să le deschidem publicului și au nevoie de o amenajare minimă, atât de accesibilitate, cât și de protejare a acestor sit-uri”, a mai detaliat Răzvan Popa.

Președintele Asociației ”Ținutul Buzăului” spune că geoparcul are toate șansele să primească reacreditarea din partea reprezentanților UNESCO.

”Eu nu cred că există riscuri. Există, ca să zic așa, niște riscuri formale, dar noi mergem pe cartonașul verde, ăsta e obiectivul nostru. Există posibilitatea și a unui cartonaș galben. Galben ar înseamna că îți dau recomandări și în doi ani trebuie să le faci, însă riscul pentru galben este minim spre inexistent. Există o singură problemă formală pe care trebuie să o rezolvăm. Avem nevoie de un angajat geolog care să fie angajat pe bază zilnică. În momentul de față nu îl mai avem deci ăsta este singurul loc unde evaluatorii pot să zică că avem o problem. În rest am avut foarte multe rezultate”, a precizat Răzvan Popa.