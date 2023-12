Generalul SRI în rezervă Constantin Celea a fost pus șef interimar la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, după demisia lui Andrei Baciu / Celea a fost șef la CNAS și în perioada Guvernului Adrian Năstase / Are 23 de terenuri, două case, 3 apartamente, 4 mașini, 3 șalupe

Premierul Marcel Ciolacu a semnat, miercuri, decizia de revocare din funcţia de preşedinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) a lui Andrei Baciu, după demisia acestuia, şi numirea lui Cristian Georgică Celea interimar. Celea, 67 de ani, este general SRI în rezervă și a mai fost șef al CNAS în perioada Guvernului Adrian Năstase (2001-2004).

”La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Romică-Andrei Baciu se revocă, la cerere, din funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Începând cu data prevăzută la alin. (1), domnul Cristian Georgică Celea, vicepreşedinte, exercită atribuţiile preşedintelui, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate până la numirea conducătorului instituţiei, în condiţiile legii”, prevede decizia publicată în Monitorul Oficial.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este instituția cu cel mai mare buget din România: în 2022 a avut venituri de 51 de miliarde de lei, adică peste 10 miliarde de euro. De modul în care împarte taxele plătite de contribuabili depinde finanțarea spitalelor de stat și private din România.

Generalul Celea a fost consilierul onorific al ministrului Rafila, iar în ianuarie 2023 a fost numit în Consiliul de Administrație al CNAS. Celea are 23 de terenuri, două case, 3 apartamente, 4 mașini, 3 șalupe în declarația de avere. Plus o pensie de 45.000 de euro pe an. Cristian Georgică Celea este general de brigadă cu o stea, a activat în SRI și a fost trecut în rezervă de Traian Băsescu, prin decretul 317 din 16 martie 2006.

A fost șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) între 2003 și 2005, fiind numit de Adrian Năstase.

În momentul detașării la CNAS, avea experiență de circa 10 ani la SRI, unde a fost și comandant al Spitalului SRI Agrippa Ionescu.

Generalul a fost și șeful spitalului Muntenia Medical Center, ridicat de SIF Muntenia la Pitești pentru circa 14 milioane de euro. Jurnalul de Argeș scria că, în 2011, spitalul a avut pierderi de 14 milioane de lei, cât a fost condus de Celea.