GALERIE FOTO Transformarea spectaculoasă a unei clădiri / Garnizoana militară din Timișoara, construită în 1727, deschisă pentru prima dată publicului în întregime de Bienala de Arhitectură Beta 2024

Bienala de Arhitectură Beta de la Timișoara, principalul eveniment de arhitectură din vestul României, cu o influență euroregională, și-a deschis astăzi porțile, fiind deschisă până în 26 octombrie. Ajunsă la a 5-a ediție, de zece ani Beta reunește arhitecți, urbaniști, designeri și artiști pentru a-și prezenta lucrările inovatoare, a stimula colaborarea și a explora viitorul mediului construit sau teoretic. Fosta garnizoană din Piața Libertății este spațiul principal de desfășurare pentru Beta 2024.

Clădirea, demilitarizată în urmă cu câțiva ani, este pentru prima dată complet accesibilă, iar publicul va putea vizita subsolul, parterul, etajul, podul și curtea – înierbată special pentru acest eveniment.

„Am pornit ediția aniversară care celebrează zece ani de activitate Beta. Anul acesta, la garnizoană, am încercat să aducem clădirea cât mai aproape de forma sa inițială, așa cum a fost ea menită să fie, eliberând-o de construcțiile adăugate pe parcurs. Nu am modificat nimic, pur și simplu am eliberat spațiul de blocaje și am dublat suprafața de expunere. Pe parcursul celor șase săptămâni de bienală vom avea o serie de evenimente aici, acesta fiind spațiul central în jurul căruia se vor desfășura programele”, a declarat coordonatorul Beta 2024, Alexandra Trofin, vicepreședinte al Ordinului Arhitecților din Timiș.

Expoziție curatoriată de arhitecta Oana Stănescu

Garnizoana apare în planurile Cetății în 1727, fiind construită de administrația militară austriacă, după eliberarea Banatului de sub ocupația otomană. Servea drept reședință a comandantului general al regiunii Banat. Până în 2019, când Ministerul Apărării Naționale a cedat-o Ministerului Culturii, nu a fost niciodată deschisă publicului larg, fiind mereu sub pază militară. Pentru Beta, garnizoana din Piața Libertății a fost o locație ideală pentru expunerea proiectelor.

Expoziția intitulată „Cover me softly” este curatoriată de cunoscuta arhitectă reșițeancă Oana Stănescu, care trăiește de mulți ani la New York.

„Bienala Beta este, la fiecare ediție, într-un spațiu nou. Pentru noi a fost important să fim într-o zonă centrală, unde să te poți „împiedica” de expoziție. În garnizoană au mai fost expoziții în ultimii ani, dar nu erau atât de multe spații deschise. Suntem arhitecți și am vrut să expunem garnizoana. Nu e o clădire nouă, perfectă, dar îmbrățișăm patina, urmele, vestigiile și cumva celebrăm calitățile spațiului. Pentru prima dată am deschis toată clădirea; e ca și cum deschizi capota și te uiți în motorul mașinii. Fiecare va găsi ceva care să-i placă”, a spus Oana Stănescu.

În garnizoană sunt instalații și proiecte realizate de aproape 50 de artiști din multe colțuri ale lumii.

„Nu este o expoziție strict de arhitectură; sunt foarte multe alte domenii. E artă, sunt plante, sunt filme, pantofi și rochii, și da, este și arhitectură. Sunt foarte multe povești, multă muzică, e ceva pentru fiecare. Nu se adresează doar cunoscătorilor sau specialiștilor, ci tuturor timișorenilor. E pentru publicul larg. Avem 49 de proiecte și încă 80 de mici „proiecțele” expuse. E o gamă foarte largă, cu oameni din toată lumea – din America de Sud, Chile, Uruguay, Statele Unite, toată Europa, și mulți români, inclusiv din diaspora”, a adăugat Oana Stănescu.

Expoziție în Vila Mal

Bienala are două componente: expoziția principală de la garnizoană și Premiile Beta, care au deschis pentru public încă un spațiu, Vila Mal.

„Premiile Beta au fost extinse la nivelul celor trei țări învecinate: România, Ungaria și Serbia. Ne bucurăm că am avut peste 400 de lucrări înscrise în cele șapte categorii de competiție. Expoziția va fi pe malul Begăi, pe recent recuperatul teren, vizavi de Universitatea Politehnică, în Vila Mal – așa am denumit-o. Este casa care a rămas după demolarea construcțiilor ilegale. Încercăm să vedem cum va prinde. Săptămâna viitoare vom avea inaugurarea expoziției”, a completat Alexandra Trofin.

Pe durata celor șase săptămâni de bienală, nu doar clădirea garnizoanei se transformă într-un spațiu efervescent, ci și spațioasa curte interioară, care a fost înierbată, și unde s-a amplasat o scenă pentru concertele organizate în cadrul evenimentului.