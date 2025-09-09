Gafe în serie comise într-o postarea făcută de SRI / Serviciul Român de Informații a prezentat o fotografie ce trebuia să ilustreze refugiați polonezi în România, care era, de fapt, o poză cu evrei din Ungaria, aduși la Auschwitz / Din fotografie fusese scoasă steaua lui David

SRI a postat în 5 septembrie, pe pagina oficială de Facebook, o fotografie care trebuia să ilustreze refugiați polonezi în România, dar care este, de fapt, o poză cu evrei din Ungaria, aduși la Auschwitz.

„Afluxul de refugiați polonezi din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial a reprezentat o provocare complexă pentru autoritățile române.

Totuși, din majoritatea documentelor de la acea vreme rezultă largul sprijin umanitar acordat refugiaților, indiferent dacă erau militari sau civili, demnitari sau oameni obișnuiți, adulți sau copii.

Mai multe detalii regăsiți pe sri.ro/categorii/file-de-istorie”, se arată în postarea SRI.

Postarea se referea la ajutorul acordat de România refugiaților polonezi în Al Doilea Război Mondial.

La scurt timp, cei de la SRI au realizat gafa comisă și au înlocuit poza cu evrei din Ungaria, aduși la Auschwitz, de unde șterseseră steaua lui David, cu una generată de inteligența artificială.

Nici a doua fotografie nu a fost mai reușită, pentru că în ea apar mai multe persoane îmbrăcate rusește într-un peisaj de iarnă, în condițiile în care atacul germano-soviectic asupra Poloniei a avut loc în septembrie.

Abia la a treia încercare SRI a reușit să găsească o poză care să ilustreze corect textul publicat la postare.

Comentariile ironice nu au întârziat să apară.

„Presupun că aţi văzut şi voi ultima ispravă a SRI: au vrut să facă un story de bine cu refugiaţi, cum am ajutat noi pe polonezi în 1939 etc. Dar au ilustrat-o cu o poză cu evrei maghiari debarcaţi la Auschwitz (1). După o vreme s-au prins şi au schimbat pe tăcute poza, fără scuze or smth. Au pus un AI de gradiniţă (2) la vreme de iarnă, cu ăia îmbrăcaţi ruseşte şi o prairie schooner a pionierilor americani care colonizau Vestul, deşi atacul germano-sovietic contra Poloniei a avut loc în septembrie, vremea era cam ca acum. Poza autentică (3).

Iar poanta aici e că pasul 1 nu putea fi o greşeală onestă din moment ce au lucrat pe poză: flip horizontal şi au şters Steaua lui David (4).

Dar ce s-a întâmplat cu analfabeţii de la comunicarea SRI care calcă grotesc în străchini bănuiesc că nu se poate şti, fiind secret de stat. Şi oricum nu-şi vor pierde pensia specială”, a scris Sorin Ioniță, specialist în Științe Politice.