Gafă la Euronews: “Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”

O prezentatoare a postului de televiziune Euronews a gafat și a anunțat miercuri decesul președintelui Nicușor Dan, în momentul în care sicriul fostului șef de stat Ion Iliescu a fost depus la Palatul Cotroceni.

“Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”, a declarat prezentatoarea, în timpul transmisiunii în direct a funeraliilor de stat organizate pentru Ion Iliescu, care a murit la vârsta de 95 de ani.

Momentul, la minutul 31:50