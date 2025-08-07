Gafă la Euronews: “Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
O prezentatoare a postului de televiziune Euronews a gafat și a anunțat miercuri decesul președintelui Nicușor Dan, în momentul în care sicriul fostului șef de stat Ion Iliescu a fost depus la Palatul Cotroceni.
“Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”, a declarat prezentatoarea, în timpul transmisiunii în direct a funeraliilor de stat organizate pentru Ion Iliescu, care a murit la vârsta de 95 de ani.
Momentul, la minutul 31:50
