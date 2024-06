Gabriela Firea: Voi reduce numărul de companii municipale la cele care se ocupă de infrastructura critică / Nu voi mai solicita pentru aceste companii detașare sau transfer de la primăria Voluntari dacă voi câștiga primăria Capitalei

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, într-un interviu pentru G4Media.ro, că, dacă vă câștiga din nou Primăria Capitalei va reduce numărul de companii municipale înființate în timpul primului mandat, dar că le va menține pe cele care se ocupă de infrastructura critică: transportul public în comun, termoficare, consolidări și de asemenea trustul pentru mentenanță și reparații. În ce privește reproșul că a angajat în companiile municipale funcționari provenți din primăria Voluntari condusă de soțul său, Florentin Pandele, Firea susține că cei mai mulți continuă să activeze în primărie și în instituțiile subordonate și în mandatul lui Nicușor Dan. Ea susține că doar la cabinetul primarului a angajat persoane din Voluntari pregătite în atragerea de fonduri europene, dar că nu ar mai solicita detașare sau transfer de la primăria Voluntari dacă ar ajunge din nou primar general.

Rep: Ați înființat 24 de companii și instituții în subordinea Primăriei, iar multe dintre ele erau populate cu oameni din Voluntari, din anturajul soțului dumneavoastră. Vom vedea din nou la Primăria București oameni din Voluntari în cazul în care veți câștiga alegerile?

Gabriela Firea: În primul rând, dacă vă aduceți aminte acea caracatiță, care a fost simbolul campaniei domnului primar general, și mergea peste tot la televiziuni, pe teren, cu o planșă foarte mare făcută de consultanți, în care erau anumite săgeți și anumite persoane. M-am uitat din nou aseară, să mai văd încă o dată cu alți ochi și cu distanța de patru ani. Majoritatea acelor oameni sunt în primăria și acum.

Rep: Sunt oameni din Voluntari provenți din anturajul soțului?

Gabriela Firea: Din 810 angajați ai primăriei Capitalei și 40 de mii din instituțiile subordonate, am avut consilierii de la cabinetul primarului general unde era dreptul meu să lucrez cu cine doream și cu cineva în care aveam încredere din punct de vedere profesional și uman și la cabinetul primarului am avut într-adevăr persoane care lucraseră în primăria din Volunari pentru că le consideram foarte pregătite în atragerea de fonduri europene. Din păcate, domnul primar a atras 100 de mii prin PNRR de la guvern, nu altele.

Rep: Deci veți mai aduce oameni din Voluntari în cazul în care veți câștiga?

Gabriela Firea: Oamenii despre care s-a spus că formează o caracatiță de interese, personale și politice, în marea lor majoritate sunt în Primărie, în instituțiile subordante, în companii. Consilierii mei, da, au fost și din București și din Voluntari. Dar erau oameni foarte bine pregătiți, care cunosc foarte bine administrația, și care mi-au fost folositori în a face cât mai multe proiecte. Ca dovadă că am lăsat în urmă foarte multe proiecte. Într-adevăr, dată fiind această situație în care mi s-a reproșat public că am avut colaboratori de la UAT Voluntari, dacă aș ajunge la primăria Capitalei nu aș mai solicita detașare sau transfer de la primăria Voluntari.

Am vrut să fac lucruri foarte multe și repede. Nu am solicitat doar de la primăria Voluntari transferuri, am avut colegi de la primăriile de sector, am avut și din alte județe, pentru că doream să atrag cât mai mulți specialiști, pe toate domeniile de activite, ca să mă ajute, fiind om nou în administrație, să învăț mai repede. Să nu pierd foarte mult timp cu perfecționarea la locul de muncă. Acesta a fost motivul pentru care am vrut să fiu înconjurată de oameni cu multă experiență, pe care eu nu o aveam atunci.

Rep: Dacă veți câștiga primăria, veți înființa din nou acest tip de companii?

Gabriela Firea: Dar ele sunt acum în diferite stadii. Unele chiar în viață, funcționează. Ele au AGA în continuare, nu sunt desființate total, care sunt formate de consilieri generali. Și au Consilii de Administrație formate din reprezentanți ai USR și PNL. Acei oameni își încasează sumele din CA-uri. Sincer, nu cred că a fost voința să se închidă toate. Din punctul meu de vedere, domeniile care au nevoie de companii municipale sunt Termoenergetica. Dacă rămâneam cu Regia de termoficare nu puteam să atragem fonduri europene.

Trebuia să fie transformtă din regie în societate, altfel nu puteam să atragem cele 300 de milioane de la Bruxelles, cu care se laudă acum domnul primar general muncite de echipa mea. De asemenea, obligatoriu Societatea de transport în comun. Nu puteam să rămânem la stadiul de regie, nu ne mai permitea Uniunea Europeană. Și cred că ar trebui să fie lăsată să funcționeze compania de consolidări. Am pus în siguranță 100 de clădiri, am consolidat 10 și alte zece în stadiu foarte avansat.

Din păcate, domnul primar nu are o clădire finalizată ca și consolidare și nici măcar zece de puneri în singuranță. De asemenea, Trustul de construcții metropolitane. (…) Noi am realizat cele mai multe lucruri cu întreprinzători privați, români sau trăini, în construcții spre exemplu. Ce am gândit la acel moment: pentru lucrări de mentenanță, pentru reparații sau lucrări mai mici edilitare acestea să fie făcute în regim de urgență de către companii. S-a interpretat greșit faptul că eu am dorit să scot de pe piață jucători mari din construcții (…).

Rep: Acești jucători mari vă reproșează unii dintre ei faptul că ați angajați la lefuri nerealiste oameni și că ați distorsionat piața.

Gabriela Firea: În primul rând în privința salariilor, acelea nu pot fi stabilite de către primar sau aleator. Fiecărei companii îi corespunde un nomeclator de profesii și de salarizare. În ceea ce privește un proiect tehnic sau un studiu de fezabilitate, știți cât durează ca să-l obții, spre exemplu, pentru Sala Polivalentă? Dar vom face așa dacă asta se dorește. Poți să aștepți și doi ani de zile.

Rep: Nicușor Dan v-a reproșat că multe din proiectele realizate în Ghencea de exemplu au fost atât de proaste încât pentru 900 de metri de teren a trebuit să facă 80 de modificări.

Gabriela Firea: El vorbește cu persoane care nu cunosc toate amănuntele așa cum le știu eu din interior și pare pentru publicul său credibil. Eu vorbesc ca om care a fost primar general, am fost acolo și știu situația. Și nu este așa. De ce trebuia să mă complic să înființez compania mari proiecte și să mă străduiesc să avem specialiști buni în proiectare? Pentru că voiam să realizăm cât mai multe.

Și să nu stai să aștepți doi trei ani de zile și pe sume colosale un proiect ca să poți să faci o fundație. Dar acum cu mintea de acum și cu reacția publică de atunci, într-adevăr numărul de companii trebuie să fie foarte redus. În primul rând pentru infrastructura critică, am spus, transportul public în comun, termoficare, consider că este urgent și pentru consolidări și de asemenea trustul pentru mentenanță și reparații. Restul proiectelor să fie urcate în SEAP și să existe proceduri la care să participe întreprinzătorii privați, români și străini.

