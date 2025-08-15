Campioana CSM Bucureşti, victorie cu Dunărea Brăila, în primul meci la Cupa Corona

Campioana CSM Bucureşti a câştigat, vineri, primul meci de la Cupa Corona, scor 29-24 (17-9), cu Dunărea Brăila. A doua partidă a zilei le opune pe Corona Braşov şi Rapid Bucureşti, relatează News.ro.

Cupa Corona se dispută în sistem Final Four, astfel că sâmbătă se va disputa finala mică între învinse (ora 15.00) şi finala mare între învingătoarele din prima zi (ora 17.30).

În urmă cu o săptămână, CSM Bucureşti a câştigat Cupa Dunărea, cu trei victorii: 37-30 cu Nykøbing Falster Håndboldklub, 31-28 cu Corona Braşov şi 31-28 cu Dunărea Brăila.

Primele meciuri oficiale vor avea loc la Turneul Final Four al Supercupei României, la Bistriţa, în 23-24 august, primul meci cu Minaur Baia Mare. În cealaltă semifinală se duelează Gloria Bistriţa – Corona Braşov.

În stagiunea 2025-2026, CSM Bucureşti va juca şi în grupa B a Ligii Campionilor, urmând a debuta în deplasare, cu Ikast Handbold, în 7 septembrie.