Furtuna Ciaran face ravagii în Italia: cinci morţi, în urma inundaţiilor catastrofale din Toscana / În trei ore au căzut 200 de litri de ploaie pe metru pătrat

Cinci persoane au murit după ce râurile s-au revărsat în urma unor ploi torenţiale în regiunea centrală italiană Toscana, au anunţat vineri autorităţile locale, în timp ce furtuna Ciaran continuă să lovească vestul Europei, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Existau temeri că râul Arno ar putea ieşi din matcă în oraşul istoric Florenţa, dar guvernatorul Eugenio Giani a declarat că nivelul maxim al apelor a fost înregistrat în jurul orei locale 10:20 a.m. (11.20, ora României) fără incidente majore. Cu toate acestea, Giani a declarat că numărul morţilor a crescut la cinci, după ce viitura a măturat maşini şi a forţat oamenii să evacueze etajele inferioare ale clădirilor.

Un pod s-a prăbuşit în apropiere de oraşul Pistoia, provocând moartea a două persoane.

O altă persoană a murit în oraşul Rosignano.

Celelalte două victime erau persoane în vârstă care locuiau în orăşelul Montemurlo, potrivit presei italiene.

„Peste 200 de litri de ploaie pe metrul pătrat au căzut în trei ore”, a declarat Luigi D’Angelo, care conduce eforturile de salvare ale Protecţiei Civile.

O altă persoană a fost dată dispărută în regiunea Veneto din nord-estul ţării, a declarat guvernatorul local, citat de Sky TG24.

Guvernul este aşteptat să declare starea de urgenţă, ceea ce ar permite deblocarea rapidă a ajutoarelor pentru Toscana.

„Aş dori să exprim profunde condoleanţe în numele meu şi al guvernului pentru victime”, a declarat premierul Giorgia Meloni într-un comunicat.

Guvernatorul Toscanei a declarat că există probleme în jurul a două râuri mari din zonă, Bisenzio, la nord de Florenţa, şi Ombrone, în partea de sud a regiunii.

Alerte meteorologice au rămas în vigoare în mai multe regiuni italiene, iar unele şcoli au fost închise, după o săptămână în care ţara a fost lovită de vânt puternic şi ploi abundente.

Furtuna Ciaran a fost generată de un curent puternic care a venit dinspre Atlantic, dezlănţuind ploi abundente şi vânturi furioase ce au provocat deja inundaţii puternice în Irlanda de Nord, în unele părţi ale Marii Britanii, în Belgia, Olanda şi Franţa, toate aceste evenimente soldându-se cu cel puţin şase morţi până joi, fără a-i pune la socoteală şi pe cei din Italia.

Very bad flooding in Tuscany, #Italy, as torrential rain continues in the area.

The Bisenzio river near Florence below.#StormCiaran #storm #Ciaran #floodingpic.twitter.com/8p3VqbfkJB

— MetWatch ☈ (@MetWatchUK) November 2, 2023