FRF anunţă că nu va fi posibil pentru suporteri să interacţioneze cu echipa naţională la sosirea tricolorilor în Cipru pentru meciul din preliminariile Cupei Mondiale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Federaţia Română de Fotbal anunţă că nu va fi posibil pentru suporteri să interacţioneze cu tricolorii la sosirea echipei naţionale în Cipru pentru meciul cu ciprioţii, din preliminariile Cupei Mondiale, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

“Echipa naţională a României va decola duminică spre Cipru, unde urmează să continue programul de pregătire înaintea următorului meci oficial.

Tricolorii vor ateriza la Larnaca, iar delegaţia se va deplasa direct către hotelul Lordos Beach, cu sosirea estimată în jurul orei 20:00.

Federaţia Română de Fotbal doreşte să informeze suporterii români stabiliţi în Cipru, dar şi pe cei care vor face deplasarea pentru acest meci, că, din motive organizatorice, echipa va beneficia de un culoar special de tranzit la aeroport. Astfel, nu va fi posibilă interacţiunea cu jucătorii şi staff-ul tehnic în momentul sosirii”, a precizat FRF pe site-ul oficial.

“Le mulţumim tuturor fanilor pentru susţinerea constantă şi pentru energia pe care o transmit tricolorilor, indiferent de distanţă! Sprijinul vostru este o parte esenţială din povestea echipei naţionale”, menţionează federaţia.

Naţionala României va înfrunta reprezentativa Ciprului, marţi, de la ora 21.45, pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale.