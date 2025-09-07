Fraudarea ajutoarelor europene în agricultură, „o problemă cronică”, consideră premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a afirmat duminica aceasta că fraudarea ajutoarelor agricole europene constituie „o problemă cronică” în ţara sa, în timp ce o anchetă europeană este în curs asupra unei presupuse fraude vaste, relatează AFP, conform Agerpres.

„Guvernul nostru nu-şi poate asuma singur responsabilitatea” acestui caz care a început în 2016, înainte de venirea sa la putere, a estimat el în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Salonic (nord), unde şi-a prezentat programul economic pentru anul 2026.

Totuşi, liderul conservator a recunoscut că guvernul său „nu a reuşit să însănătoşească OPEKEPE”, agenţia greacă care distribuie subvenţiile europene.

„Fondurile au început deja să fie recuperate şi de acum statul este pe calea bună pentru a rezolva această problemă”, a asigurat premierul.

O anchetă iniţială a autorităţilor greceşti a dezvăluit marţi că suma presupusei fraude vaste din subvenţiile agricole europene alocate Greciei a atins deja 22,6 milioane de euro, potrivit lui Michalis Chryssochoides, ministrul protecţiei cetăţeanului. Din 6.354 de cazuri de cereri de ajutor examinate până în prezent în urma denunţurilor, 1.036 s-au dovedit a fi nelegitime.

Primele concluzii au fost transmise justiţiei elene şi se va proceda la „confiscarea de bunuri ale celor care au încasat necuvenit aceste subvenţii”, a spus Chryssochoides.

Ar fi vorba în special de „declaraţii false de proprietate asupra unor loturi agricole” şi de „declaraţii false de proprietate asupra şeptelului”.

Ancheta autorităţilor elene intervine la peste trei luni după o percheziţie efectuată de secţiunea elenă a Parchetului european la sediile OPEKEPE.

Anchetatorii europeni indicaseră atunci „un număr important” de persoane care obţinuseră fonduri după declaraţii false.

Aceste încasări frauduloase au avut loc în majoritate în insula Creta (sud), iar unele media şi experţi au denunţat clientelismul şi corupţia care cangrenează ţara.

Scandalul a dus la demisia unui ministru, a directorului OPEKEPE şi a altor doi înalţi responsabili, precum şi la dizolvarea acestui organism.

Politico a dezvăluit la sfârşitul lunii august că Grecia constituie din nou obiectul unei anchete europene pentru utilizarea necorespunzătoare a fondurilor europene de cel puţin 11,9 milioane de euro pentru proiecte de reciclare a deşeurilor.

„UE anchetează asupra numeroaselor cazuri din toate ţările. Guvernul nu are nimic de ascuns şi nici nu se teme de un astfel de control”, a declarat premierul grec.