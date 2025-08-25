Franța convoacă ambasadorul Statelor Unite la Paris și consideră „inacceptabile” criticile acestuia privind lipsa de acțiune a președintelui Emmanuel Macron împotriva antisemitismului

„Acuzațiile ambasadorului sunt inacceptabile. Ele contravin dreptului internațional, în special obligației de a nu se amesteca în afacerile interne ale statelor, prevăzută de Convenția de la Viena din 1961 care reglementează relațiile diplomatice”, subliniază Ministerul Afacerilor Externe al Franței, citat de Franceinfo.

„Franța respinge ferm aceste ultime acuzații. Creșterea numărului de acte antisemite în Franța de la 7 octombrie 2023 este o realitate pe care o deplângem și față de care autoritățile franceze se mobilizează total, întrucât aceste acte sunt intolerabile”, afirmă ministerul de externe de la Paris.

„Nu trece o zi în Franța fără ca evreii să fie agresați pe străzi, sinagogile și școlile să fie vandalizate”, a scris Charles Kushner duminică, într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Macron, publicată de Wall Street Journal.

Charles Kushner, care nu este diplomat de carieră, și-a preluat funcția în iulie. El este evreu și tatăl ginerelui lui Donald Trump, Jared Kushner, care este căsătorit cu fiica președintelui, Ivanka.

Scrisoarea lui Kushner face ecou comentariilor premierului israelian Benjamin Netanyahu, care i-a scris și el o scrisoare președintelui Macron săptămâna trecută, în care l-a acuzat pe liderul francez că contribuie la antisemitism prin apelul său la recunoașterea internațională a unui stat palestinian, relatează BBC News.

Franța intenționează să recunoască oficial Palestina în septembrie.

Când președintele Macron a făcut anunțul, el a spus: „Trebuie să construim statul Palestina, să îi asigurăm viabilitatea și să ne asigurăm că, acceptând demilitarizarea și recunoscând pe deplin Israelul, acesta contribuie la securitatea tuturor în Orientul Mijlociu. Nu există altă alternativă”.