FOTO VIDEO Fregata „Regina Maria” a acostat în Insula Creta / Nava de război va participa la Operația NATO SEA GUARDIAN, în calitate de navă-comandant de grupare

Fregata „Regina Maria”, cu elicopter IAR-330 Puma Naval ambarcat și o grupă de militari de la Forțele pentru Operații Speciale (FOS), a plecat joi, 28 august, din portul militar Constanța, pentru a participa la Operația NATO SEA GUARDIAN, în calitate de navă-comandant de grupare.

Fregata este comandată de comandor Mitel-Laurențiu Alexandru și are un echipaj format din 243 de militari. La bord, se află și comandantul grupării navale, comandor George-Victor Durea, cu personalul de stat major ambarcat.

În dimineața zilei de joi, 28 august, înaintea plecării navei de la cheu, după arborarea pavilionului la pupa navei, echipajul a fost instruit cu privire la regulile, drepturile și îndatoririle pe care le au pe parcursul desfășurării operației, în conformitate cu planul de acțiune pentru misiune aprobat.

La bordul navei a urcat șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panait, care a subliniat importanța participării navei la Operația NATO SEA GUARDIAN: „Asumarea comenzii unei grupării navale NATO reprezintă o mare responsabilitate pentru Forțele Navale Române, însă și o confirmare a încrederii pe care o au aliații noștri. Acest lucru ne onorează, însă în același timp ne și obligă să demonstrăm profesionalism și interoperabilitate. Tuturor membrilor echipajului, le doresc mult succes și misiune ușoară!”.

După plecarea navei din portul militar Constanța, personalul aeronautic ambarcat a executat lucrări de mentenanță a elicopterului IAR-330 Puma Naval, în vederea pregătirii acestuia pentru exploatare în mediul coroziv și salin.

Ulterior, s-a desfășurat un exercițiu de antrenament pentru abandonul navei, în conformitate cu Convenția Internațională pentru Siguranța Vieții Umane pe Mare (SOLAS – International Convention for the Safety of Life at Sea).

Militarii s-au prezentat la plutele de salvare repartizate, iar șeful fiecărei plute le-a transmis membrilor acesteia informațiile cu privire la rolurile pe care le au și le-a detaliat modul de utilizare a plutei și a vestei de salvare.

Zilnic, echipajul navei se instruiește prin desfășurarea unor exerciții de vitalitate, esențiale pentru consolidarea pregătirii militarilor în ceea ce privește modul de acțiune în cazul producerii unor incendii sau găuri de apă.

Cea de-a doua zi de marș a debutat cu intrarea navei în strâmtoarea Bosfor (Istanbul), o strâmtoare între Europa și Asia, care leagă Marea Neagră cu Marea Marmara, cu o lungime de aproximativ 30 de kilometri și o lățime maximă de 3.700 de metri.

Ulterior, fregata „Regina Maria” – 222 a tranzitat strâmtoarea Dardanele (Çanakkale), situată în nord-vestul Turciei, cu o lungime de 61 de kilometri și o lățime cuprinsă între 1,2 și șase kilometri.

Sâmbătă, 30 august, echipajul navei a continuat programele și modulele de instruire parcurse în zilele precedente, pentru aprofundarea cunoștințelor, iar specialiștii din domeniul aviației au executat, cu elicopterul din organica navei, un zbor tehnic de antrenament.

Fregata „Regina Maria” – 222 a acostat duminică, 31 august, în portul Souda Bay din Insula Creta, în vederea refacerii capacității de luptă și instruirii echipajului pentru Operația NATO SEA GUARDIAN.

În perioada 1-5 septembrie, echipele de comandă și de inspecție (boarding) parcurg module de instruire teoretică și practică la sediul Centrului NATO de Instruire în domeniul Operațiilor de Interdicție Maritimă (NMIOTC – Maritime Interdiction Operational Training Centre).

Totodată, în vederea consolidării procedurilor comune, va fi desfășurat și un schimb de experiență între echipajul fregatei „Regina Maria” și militari ai Forțelor Navale ale Republicii Elene.

Participarea Forțelor Navale Române la Operația NATO SEA GUARDIAN cu fregata „Regina Maria”, aflată sub comanda operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”, contribuie la asigurarea securității maritime în Marea Mediterană și la respectarea angajamentelor țării noastre față de comunitatea internațională și Alianța Nord-Atlantică.