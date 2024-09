FOTO Suporterii timișoreni au construit un teren de baschet la o școală gimnazială din oraș. „Pur și simplu, într-o zi s-au prezentat și ne-au întrebat dacă vrem un teren de baschet”

Asociația suporterilor timișoreni, Druckeria, a avut un rol important în construirea de la zero a unui teren de baschet la Școala Gimnazială nr. 27 din cartierul Calea Șagului, Timișoara. Druckeria a reușit să obțină finanțare pentru acest proiect de la Fundația Comunitară Timișoara și Decathlon, în cadrul inițiativei „Sportul pentru Toți”. Bugetul total alocat a fost de aproximativ 190.000 de lei.

„Ne-am uitat pe Google Maps la școlile din Timișoara ca să identificăm unde am putea construi un teren. Asta ne-am propus: un teren de baschet. Am ajuns la Școala Gimnazială nr. 27, ne-am întâlnit cu directorul și am văzut că echipele lor obțin rezultate foarte bune la competițiile sportive școlare. Am decis să ne concentrăm pe acest proiect. Am obținut 110.000 de lei de la Fundația Comunitară Timișoara și Decathlon, dar în total am ajuns la aproximativ 190.000 de lei, cu sprijinul financiar venit de la mai multe firme din comunitate, prieteni de-ai noștri. Am respectat toate procedurile legale: documentația tehnică, obținerea avizelor și certificatelor de urbanism. Apoi am început construcția. Terenul este unul de dimensiuni mai mici, 21×12 metri, dar este perfect pentru competiții școlare”, a explicat Sebastian Novovici, reprezentant al Druckeria.

Terenul e gata de inaugurare

Construcția terenului a început în luna martie, cu dorința ca acesta să fie gata până la începutul noului an școlar. Acum, terenul cu suprafață de tartan este pregătit pentru a fi inaugurat.

„Colaborarea cu Druckeria a fost extraordinară. Terenul de baschet este nou-nouț și gata de utilizare. Pur și simplu, într-o zi s-au prezentat la școală și ne-au întrebat dacă vrem un teren de baschet. Bineînțeles că am spus da. Am aflat că au ales școala noastră deoarece au văzut pe internet rezultatele noastre sportive. Nu doar că am câștigat un teren de sport, dar am câștigat și o comunitate de suporteri care sunt interesați de educație la firul ierbii. Ne bucurăm atât de teren, cât și de oamenii aceștia cu care vom rămâne în contact. De asemenea, au pregătit echipamente speciale – tricouri și șorturi – pentru echipa școlii”, a declarat Marius Cimpoaie, directorul Școlii Gimnaziale nr. 27.

„În locul unde acum este terenul era un spațiu neîngrijit, plin de noroi în zilele ploioase”

Aproximativ 800 de elevi ai școlii (plus 200 de copii de la grădiniță) se confruntă cu dificultăți majore în ceea ce privește infrastructura sportivă. Școala nu dispune de o sală de sport, iar terenurile exterioare sunt deteriorate.

„Ne dorim să le oferim copiilor toate condițiile pentru a se dezvolta armonios. Sportul joacă un rol esențial în dezvoltarea fizică și mentală a elevilor, îmbunătățind nu doar sănătatea, ci și abilitățile de lucru în echipă, disciplina și gestionarea stresului. În locul unde acum este terenul era un spațiu neîngrijit, plin de noroi în zilele ploioase. Acum, acest loc prinde viață. Vrem ca terenul să fie folosit și de tinerii din cartier, nu doar de elevii școlii noastre, în afara orelor de curs”, a adăugat directorul.

Inaugurarea terenului va avea loc marți dimineață, pe 10 septembrie, cu participarea jucătorilor echipei de baschet SCM Timișoara, echipă de primă ligă. Printre aceștia se numără și Robert Schipor, un fost elev al Școlii Gimnaziale nr. 27, în prezent fundaș la SCM Timișoara.