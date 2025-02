FOTO Cum va arăta Stadionul Dinamo – Lucrările vor începe în curând, procedura de licitație publică a fost finalizată

Procedura de licitaţie publică pentru Stadionul Dinamo a fost finalizată şi, conform legii, urmează o perioadă de 10 zile, la finalul căreia, dacă nu au fost depuse contestaţii, se va putea semna contractul de execuţie şi, în curând, vor putea începe lucrările de construire, informează News.ro.

Lucrările sunt finanţate de Ministerul Dezvoltării, au o valoare de peste 580 de milioane de lei, plus TVA, şi fac parte din planul de edificare a patru noi stadioane din Capitală, Stadionul Rapid, Stadionul Steaua şi Stadionul Arcul de Triumf fiind deja construite din fonduri asigurate de la bugetul de stat şi date în folosinţă.

Noua Arenă Multifuncţională CS Dinamo Bucureşti nu va fi doar un stadion, ci un complex sportiv modern, omologat UEFA, cu 25.000 de locuri pentru spectatori, spaţii de cazare şi cantină pentru sportivi, săli de antrenament pentru multiple discipline sportive, centru de recuperare pentru sportivi şi spaţiu expoziţional, a anunţat Ministerul Dezvoltării.

”Guvernul, prin Ministerul Dezvoltării, reafirmă angajamentul de a susţine infrastructura sportivă din România, în general, şi construirea Stadionului Dinamo, în mod specific. Proiectul include şi amenajarea heliportului Spitalului Clinic de Urgenţă Floreasca Bucureşti”, – a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila, despre acest proiect.

„Acum rămâne să așteptăm să treacă cele 10 zile în care pot fi depuse contestații. Dar nu ne așteptăm să apară vreo problemă. După aceea, în doi ani va fi gata noua arenă, în 2027.

Am discutat și am analizat în detaliu proiectul, au fost zeci de ingineri care au studiat totul în detaliu și au anticipat orice problemă. Am primit toate avizele, totul e în regulă.

După ce se semnează contractul, trebuie obținute anumite autorizații, de dărâmare și de construire. Nu mai sunt multe de pus la punct până la demolarea actualei arene.

Avem mare parte din documente gata, cam 70%. Mai sunt detalii tehnice de pus la punct, chestii mărunte. Nu vor mai apărea impedimente” – Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, clubul de liga a treia, pentru GSP.ro.