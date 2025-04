FOTO/DOC Cum arată declarația dată de Crin Antonescu la Securitate

Crin Antonescu – candidatul PSD-PNL-UDMR la președinție – a prezentat în conferința de presă documentul de la CNSAS care prezintă declarația pe care a dat-o la Securitate în 1988, legat de un fost coleg de școală care a vrut să plece din țară, subliniind că este vorba de o „declarație” și nu de o „notă informativă”.

„Subsemnatul …. profesor de istorie, neîncadrat politic, căsătorit, vă declar că îl cunosc pe Costache Ștefan de aproximativ 20 de ani. Am copilărit împreună am fost colegi de clasă. Ne aflăm în relații amicale. În toamna lui 87 după ce s-a întors dintr-o excursie, mi-a declarat că avut să plece în Austria. A fost reținut la graniță și trimis în România. În legătură cu perioadele în care a fost reținut, mi-a relatat că totul a decurs în condiții normale. Mi-a relatat că inițial a vrut să facă o călătorie în Viena, ulterior a declarat că nu s-ar mai fi întors. Legat de faptele petrecute, declar că nu am cunoscut intențiile lui. Am fost uimit pentru că niciodată în discuții anterioare nu și-a exprimat intenția de a se stabili în altă țară. Am posibilitatea să exercit influență pozitivă asupra celui în cauză” – aceasta este declarația dată de Antonescu.

El a precizat că declarația cuprindea doar lucruri pe care cei de la Securitate le cunoșteau deja.

„Nu există niciun fel de informație, nicio formă de angajament că aș furniza informații. E semnată cu numele meu. La pagina de dosar pe care am consultat-o toate persoanele, eu și acești prieteni pe care îi și numesc, toți avem o fișă mică așa. Ei au luat niște măsuri, printre care investigarea cercului de apropiați. În acel dosar e pe spate ștampila „neaflat în evidență”. Am fost practic investigați. Eu nu mă prezint victimă. Se miră unii că nu am povestit, eu nu aveam ce povesti. Era o formalitate, nu mi s-a părut că am suferit ceva special atunci. Este o chestiune cât se poate de clară, nu există nicio altă formă de colaborare, de contact măcar între mine și Securitate. Înțeleg că nu am avut un dosar de urmărit. Legat de o istorie la care se face referire cu așa numitul caz Porumbacu, vă readuc aminte că pe vrea luptelor eroice 2009 – 2011, dl Băsescu a făcut o referire aluzivă ca si cum aș fi purtat un nume de cod. L-am somat pe președintele în exercițiu să producă dovezi sau să retracteze, nu a mai revenit public. Mulțumind presei pentru atitudinea corectă, aș mai spune totuși un lucru: în 35 de ani, nu am acționat niciodată în judecată pe cineva din presă”, a mai spus Antonescu.