Fostul președinte al ANPC Horia Constantinescu, mutat de la Constanța la Ialomița, anunţă că va ataca în instanţă decizia: „S-a sunat la cabinetul lui Piedone pentru a se lua măsuri împotriva mea” / „Este şi primarul Vergil Chiţac unul dintre actorii principali”

Fostul şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa Horia Constantinescu a afirmat că va ataca în instanţă dispoziţia emisă de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, prin care a fost transferat la conducerea CJPC Ialomiţa. El a susţinut că în ultima perioadă au fost multe persoane care au sunat la Piedone pentru a fi luate măsuri împotriva sa. ”Eu cred în verticalitate şi în bărbăţie şi nu în presiunea politică exercitată de unul şi de altul”, a declarat el, transmite News.ro.

”De astăzi începând, cea mai importantă staţiune turistică din România nu mai este niciuna dintre cele de pe litoral, ci devine Amara. Pentru că, iată, preşedintele Cristian Piedone a hotărât să mă trimită în judeţul Ialomiţa pentru ca întreaga mea experienţă în domeniul protecţiei consumatorilor să fie pusă în slujba turismului din Ialomiţa şi singura staţiune pe care o cunosc eu, cel puţin, acolo este Amara”, a afirmat Horia Constantinescu, joi, într-o conferinţă de presă.

El a susţinut că toate neregulile de pe litoralul românesc beneficiază de complicitatea autorităţilor locale.

”Aici am înfrânt. La nivelul judeţului Constanţa, dughenele şi caşcarabetele aveau nevoie de protecţie şi la acest moment fac din nou o avertizare publică, arătând că mână-n mână administraţia publică locală cu reprezentanţii anumitor instituţii de control fac în aşa fel încât adevărul să nu iasă niciodată la lumină. Toate dughenele de pe plaja din Năvodari au fost lăsate să crească acolo cu complicitatea tuturor autorităţilor chemate să le sancţioneze şi, bineînţeles, să le înlăture de acolo”, a declarat Horia Constantinescu.

El a adăugat că multe persoane au sunat în ultima perioadă la preşedintele ANPC pentru ca acesta să ia măsuri împotriva sa.

”S-a sunat foarte mult în ultima perioadă la nivelul cabinetului preşedintelui Piedone cu rugămintea de a se lua măsuri administrative împotriva mea. Este şi primarul Vergil Chiţac unul dintre actorii principali pentru că, cu doar zi înainte, a fost la Bucureşti în faţa Comisiei de Disciplină şi, din informaţiile pe care le am, îmbrăţişându-se cu preşedintele Piedone, au hotărât să mă trimită să împart dreptatea în celebrul judeţ dedicat turismului Ialomiţa, nu Constanţa”, a mai declarat Horia Constantinescu.

El a anunţat că va ataca în instanţă decizia prin care a fost transferat la Ialomiţa.

”Voi ataca această decizie. Am stat inclusiv în această dimineaţă de vorbă cu cei care mă vor reprezenta. Am spus că nu vreau să iau în calcul nici concedii medicale, cu toate că starea sănătăţii mele ar putea oricând genera o astfel de ipoteză administrativă. Mă voi prezenta luni dimineaţă la Slobozia, am vorbit deja cu colegii de acolo. Nu iau în calcul nici în cadrul contestaţiei să explic că trebuie să stau aproape de frigiderul în care am insulina. Deloc. Mi se pare total lipsit de bărbăţie. Singurele argumente pe care le voi arăta instanţei vor fi cele legate de avertizările publice, nu puţine la număr, peste 25”, a explicat fostul şef al CJPC Constanţa.

El a povestit care a fost relaţia sa cu Cristian Popescu Piedone.

”Am tratat lucrurile, nu ştiu, cu o condescendenţă pe care o credeam reciprocă, mai ales că, atunci când ne întâlneam, el râdea că eu sunt un mic Piedone şi îi spuneam că el s-a luptat doar cu pătrunjelul din pieţe, pe vremea când noi închideam peste 4.800 de puncte de lucru ale marilor retaileri de-a lungul timpului. Din păcate, asta a înţeles el să facă. Eu cred în verticalitate şi în bărbăţie şi nu în presiunea politică exercitată de unul şi de altul. Cu toţii suntem vremelnici în funcţii, dar ceea ce rămâne este statutul şi personalitatea fiecăruia”, a relatat Horia Constantinescu.

El a declarat că are o mai mare experienţă şi expertiză în domeniul protecţiei consumatorilor decât Cristian Popescu Piedone.

”Cu siguranţă, ceea ce se dovedea la un moment dat un oarecare conflict, să-i spunem, de interese, cu toate că interesul lui eu l-am înţeles şi aţi văzut că în ultima perioadă am evitat să ies foarte tare public. Undeva la nivelul săptămânii trecute sau undeva zece zile maxim, am avut o întâlnire cu preşedintele Piedone în online, s-a discutat că trebuie să apară fiecare dintre noi zilnic în presă. Iată că acum vine cenzura printr-un document, într-un ordin transmis fiecărui comisariat, cu o zi înaintea ordinului de detaşare a mea la Ialomiţa, prin care ni se interzice să ieşim public. Era clar că voia să înceapă Comandamentul în linişte. Nu suntem structuraţi, cu toate că vizăm aceeaşi activitate, avem lucruri total diferite de spus pentru că eu am căpătat o mai mare experienţă şi expertiză decât o are el în domeniul Protecţiei Consumatorilor şi ar trebui să înţeleagă că niciodată niciunul dintre noi nu ne-am dorit să-i luăm faţa în vreun fel, dar pare că acest lucru îi era frică că îl va afecta”, a mai afirmat Horia Constantinescu.

Horia Constantinescu a fost transferat, pentru şase luni, la conducerea CJPC Ialomiţa, dispoziţia fiind semnată de Cristian Popescu Piedone.