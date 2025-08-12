Marea Britanie, Canada, Australia, Japonia şi UE denunţă suferinţa din Gaza care a atins „niveluri de neimaginat”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Marea Britanie, Canada, Australia, Japonia şi Uniunea Europeană au declarat marţi că în Fâşia Gaza criza umanitară a atins „niveluri de neimaginat” şi au cerut Israelului să permită intrarea de ajutoare în enclava palestiniană, relatează Reuters şi AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Foametea are loc chiar sub ochii noştri. Sunt necesare măsuri urgente pentru a opri foametea”, au declarat miniştrii de externe ai acestor ţări într-o declaraţie comună publicată de Marea Britanie.

„Facem apel la guvernul israelian să autorizeze toate convoaiele cu ajutoare umanitare ale ONG-urilor internaţionale şi să ridice obstacolele care împiedică organizaţiile umanitare să îşi desfăşoare activitatea”, se arată în declaraţie.

Declaraţia a fost semnată de 27 de parteneri, între care Marea Britanie, Australia, Canada, Japonia şi Uniunea Europeană.

Deşi declaraţia a fost semnată de şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, şi de miniştrii de externe din 17 state membre ale UE, inclusiv Franţa, Germania nu s-a numărat printre ţările semnatare.

Statele membre UE s-au arătat extrem de divizate în ceea ce priveşte poziţia care trebuie adoptată faţă de Israel încă de la începutul războiului din Fâşia Gaza. Mai multe ţări, inclusiv Germania, au insistat mult timp asupra dreptului Israelului de a se apăra, conform dreptului internaţional, în timp ce altele, precum Spania, denunţă un „genocid” împotriva palestinienilor din Gaza.

Berlinul, însă, a adoptat o schimbare majoră vineri, anunţând o suspendare a exporturilor de arme pe care Israelul le-ar putea folosi în Gaza.

Chiar în cadrul Comisiei Europene, poziţiile încep să se schimbe. Într-un interviu acordat Politico, vicepreşedinta acesteia, Teresa Ribera, a estimat că situaţia din Fâşia Gaza „seamănă foarte mult” cu un „genocid”.