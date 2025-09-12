G4Media.ro
Fostul ministru al Apărării Angel Tîlvăr, decorat de Polonia

12 Sep

Fostul ministru PSD al Apărării Angel Tîlvăr a anunțat vineri că a fost decorat de Polonia.

”Astăzi, de Ziua Forțelor Armate Polone, am avut onoarea de a fi decorat – la Ambasada Poloniei la București – cu Crucea de Ofițer a Ordinului de Merit a Republicii Polone, distincție acordată de Președintele Republicii Polone, domnul Andrzej Duda (fostul președinte – n.red.)”, a spus Tîlvăr într-o postare pe rețele.

Tîlvăr a ocupat postul în guvernul Ciolacu.

”Mandatul meu de ministru al Apărării Naționale s-a desfășurat într-o perioadă de profunde transformări și tensiuni de securitate: războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a continuat să pună presiune directă asupra Flancului Estic al NATO, atacurile cu drone au afectat inclusiv teritoriile României și Poloniei, iar NATO și Uniunea Europeană și-au consolidat postura de apărare și descurajare. În acest cadru, România și Polonia au jucat un rol central, devenind pilonii de stabilitate și securitate ai Europei de Est”, a mai spus el.

