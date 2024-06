Fostul director al Liceului Sportiv din Roman, condamnat pentru corupție. Lua șpagă și cerea și TVA la mită ca să dea contracte de lucrări cu dedicație

Petru Sandu, fostul director al Liceului cu Program Sportiv din Roman, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bacău în 22 mai la trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru luare de mită și cumpărare de influență, fiind achitat pentru dare mită.

În plus, instanța i-a interzis dreptul de a ocupa funcţia de director al unei unităţi de învăţământ pe o perioadă de un an și a dispus confiscarea de la acesta a 256.400 de lei, bani primiţi drept mită (232.300 lei) și traficarea influenţei (24.100 lei).

Alături de Sandu au mai fost trimişi în judecată Viorel Stan, fost inspector şcolar general în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, Eugenia Condurat, contabil-şef la Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, Alin Cătălin Păunescu, fost director general şi inspector în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Toți au fost achitați de acuzațiile de luare de mită și trafic de influență pentru că „probele administrate nu dovedesc cu certitudine că inculpaţii au comis faptele pentru care au fost trimişi în judecată”, potrivit instanței de judecată.

Față de Maria Dornean, fost director general adjunct în cadrul Direcției Generale Buget-Finanțe și Resurse Umane din cadrul Ministerul Educației Naționale, s-a dispus încetarea procesului penal întrucât a decedat.

10% mită din valoarea contractelor

Anchetatorii susţin că Petru Sandu a încasat şpăgi importante în perioada 2013-2016 de la diferiţi afacerişti, ce au însumat 232.300 lei, pentru a-i ajuta pe aceştia să pună mâna pe lucrări de construcţie executate în beneficiul Liceului Sportiv din Roman. Sandu le cerea 10% din sumele pe care Liceul Sportiv le plătea societăților comerciale pentru diverse lucrări de construcții efectuate la unitatea de învățământ.

Potrivit procurorilor, o parte din bani au fost folosiți de Petru Sandu pentru a obţine favoruri de la ceilalţi inculpaţi din dosar, cărora le oferea și produse alimentare și alte bunuri.

„Banii au fost pretinşi şi primiţi de către inculpat pentru a le atribui firmelor contracte de lucrări (în principal) şi livrare produse (prin procedura de atribuire directă) şi pentru a obţine finanţarea necesară derulării acestor contracte, atât pentru sine cât şi pentru funcţionari cu atribuţii în ceea ce priveşte finanţarea lucrărilor de construcţii sau care puteau influenţa acordarea finanţării”, au stabilit anchetatorii.

„O socoteşte cu tot cu TVA”

Revelatoare este o discuție telefonică între reprezentanții a două societăți comerciale care au executat lucrări pentru Liceul Sportiv din Roman, înregistrată audio de anchetatori.

Cei doi vorbesc de „comisionul” de 10% din valoarea lucrărilor pe care trebuie să îl plătească fostului director al Liceului Sportiv din Roman, dar susțin că, de fapt, șpaga era mult mai mare pentru că Sandu ceruse și TVA la mită, o noutate în materie de corupție.

Reprezentantul primei firme: Acuma am fost deci, vineri la el, da? Am avut oleacă cam multe aşa de.. .discutat.. .cu.. .I-am zis că am probleme. Bă! Mai vorbeşte cu …, mai vorbeşte cu …! … am înţeles că nu mai…nu mai are nicio treabă. Zic.. .cu ăştia, să mai ajute. Am zis.. .am luat-o.. .Hai, băi! Până la urmă…poate…dacă nu dăm 10%, dăm 20% dacă e…şi…!

Reprezentantul celei de-a doua firme: Îi punem acolo…

Reprezentantul primei firme: Punem… completăm… dăm mai mult şi…El…Că…ăă…după aia, sâmbătă, iar m-o chemat, că o fost…

Reprezentantul celei de-a doua firme: Îhî!

Reprezentantul primei firme: Pe la el.. .şi.. .o venit ăla tot după bani… (…)

Reprezentantul celei de-a doua firme: Oricum! Chestia cu agitaţia o fost cu 10% ăştia. Că…

Reprezentantul primei firme: Îs puţini! Deja îi mult! Că el o socoteşte la cu tot cu TVA! Şi nimeni în lumea asta nu face treaba asta! Da’ ce dracu!

Reprezentantul celei de-a doua firme: Aicea, el, repede, că nu.. .că după ce că ne-o…

Reprezentantul primei firme: Îi 15% doar dacă.. .ăă.. .socoteşti corect.

Reprezentantul celei de-a doua firme: Da!

Reprezentantul primei firme: TVA-ul ce treabă are cu …?

Reprezentantul celei de-a doua firme:… (neinteligibil).. dat aşa de puţini bani… că nu ştiu ce…că n-o făcut el nimica cu ei, că nu i-o dus el acasă, că i-o dat lu’ ăştia mai departe…

Reprezentantul primei firme: Îhî!

Reprezentantul celei de-a doua firme: Că.. .cu aia la Bucureşti că nu ştiu ce.. .că la contabila aia, la fel, trebuia să trimită nu ştiu câţi bani.. .că era scumpă, că .. .Nu ştii că zicea?

Reprezentantul primei firme: Îhî!

Reprezentantul celei de-a doua firme: Că asta cu ….. .şi nu ştiu ce.. .că îl mai sună pe …ca să-…să-i mai trimită…şi n-are de unde…Păi, n-ai lucrări, n-ai nimica, de unde?

Reprezentantul primei firme: Da’ din ce trimiţi?

Reprezentantul celei de-a doua firme: Îm! Că, da’ ce? El o cerut banii pentru el? în fine! M-o chemat după aia sâmbătă, că.. .ăă.. .să vorbim, să vorbesc cu …, să vorbesc cu tine…că să.. .că vin banii. Acuma, am înţeles că dacă el nu mai are…firma…

Reprezentantul primei firme: … şi ştie…nu tre’ să mai bagi pe altul, nu tre’ să mai zici de alţii…că cu 10 cu aşa…el oricum, … ştie.

Reprezentantul celei de-a doua firme: … ştie. Daă ştie problema că el şi atuncea.. .Doar ştii ce-o zis? Nu-i mult 10% din toată suma?

Reprezentantul primei firme: Aa! …Păi el nu socoteşte pentru el? 10% din.. . fără TVA! … pân’ la urmă… tre’ să ştii…n-are cum!