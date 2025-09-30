Fostul asistent al unui europarlamentar german de extremă dreapta, condamnat pentru spionaj în favoarea Chinei

Un tribunal din Dresda l-a condamnat marți la patru ani și nouă luni de închisoare pe Jian Guo, fost asistent al politicianului german Maximilian Krah, pentru spionaj în favoarea serviciilor de informații chineze, transmite Politico.

Guo a lucrat pentru Krah, europarlamentar din partea formațiunii Alternative für Deutschland (AfD) între 2019 și 2024, până în aprilie anul trecut, când a fost arestat de poliția germană.

Potrivit acuzațiilor, acesta a transmis Beijingului informații despre negocieri și decizii interne din Parlamentul European, a colectat date personale privind conducerea AfD și a supravegheat opozanți chinezi aflați în exil. De asemenea, Guo ar fi coordonat activitatea unui al doilea spion, identificat drept Yaqi X., care nu lucra direct pentru Krah. Procurorii au cerut o pedeapsă de șapte ani și jumătate de închisoare.

Maximilian Krah, devenit între timp deputat în Bundestag, a negat că ar fi avut cunoștință despre activitățile ilegale ale asistentului său, susținând că l-a angajat pentru abilitățile lingvistice.

Totuși, Krah însuși se află în vizorul autorităților germane, fiind investigat pentru presupuse legături financiare cu China și Rusia.

Birourile sale au fost percheziționate luna aceasta, iar imunitatea parlamentară i-a fost ridicată.