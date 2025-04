Fostul arhiepiscop de Washington Theodore McCarrick, primul cardinal caterisit în urma unor acuzaţii de abuz, a murit la 94 de ani

Theodore McCarrick, primul cardinal care a fost caterisit de Papa Francisc în urma unor acuzaţii de abuz sexual, a murit în Statele Unite, a declarat, vineri, un înalt ierarh american, informează The Guardian, citat de News.ro.

Theodore McCarrick, fostul arhiepiscop de Washington şi cel mai înalt prelat american din Biserica Catolică care s-a confruntat cu acuzaţii de abuz, a murit în statul Missouri la vârsta de 94 de ani, a relatat New York Times, citând o declaraţie a Vaticanului.

Decesul său a fost confirmat şi de actualul arhiepiscop de Washington, cardinalul Robert McElroy.

„Astăzi am aflat de moartea lui Theodore McCarrick, fost arhiepiscop de Washington”, se arată într-o declaraţie.

„În acest moment, mă gândesc în mod special la cei cărora le-a făcut rău în timpul slujbei sale preoţeşti. Prin durerea lor de durată, să rămânem neclintiţi în rugăciunile noastre pentru ei şi pentru toate victimele abuzurilor sexuale”, se mai subliniază în declaraţie.

Cariera lui McCarrick în Biserica Catolică a fost lungă şi distinsă, el fiind emisarul fostului papă Ioan Paul al II-lea pentru drepturile omului, un rol care l-a dus în zone de conflict şi l-a adus în contact cu lideri mondiali precum cubanezul Fidel Castro.

Fost arhiepiscop de New York, el a fost numit arhiepiscop în capitala SUA în 2000 şi a frecventat preşedinţi americani precum Bill Clinton şi George W Bush.

De asemenea, a fost numit cardinal, unul dintre cei mai înalţi membri ai clerului şi parte a listei de electori însărcinaţi cu alegerea unui nou papă.

Dar, după ce în 2018 au apărut acuzaţii de comportament inadecvat istoric, o anchetă a Vaticanului a constatat că a agresat un adolescent cu cinci decenii mai devreme.

De asemenea, el a fost suspectat de alte agresiuni sexuale împotriva minorilor şi tinerilor.

Papa Francisc, criticat pentru scandalul în creştere al abuzurilor din Biserica Catolică, l-a exclus din preoţie în 2019, privându-l de dreptul de a ţine slujbe, chiar şi în privat.

Biserica Catolică se luptă de zeci de ani să elimine abuzatorii din rândurile sale, cu acuzaţii frecvente de muşamalizare până la cele mai înalte niveluri ale sale.

Survivors Network of those Abused by Priests (Snap), care militează pentru tragerea la răspundere a prădătorilor sexuali, l-a numit vineri pe McCarrick „unul dintre cei mai cunoscuţi şi puternici abuzatori din istoria modernă a Bisericii Catolice”.

McCarrick „nu a fost niciodată tras la răspundere pentru delictele sale”, se arată într-o declaraţie.

„Deşi a fost în cele din urmă îndepărtat de la slujirea publică, caterisit şi lipsit de pălăria roşie, el nu a fost niciodată judecat pentru răul imens pe care l-a provocat copiilor, tinerilor adulţi, seminariştilor şi altor persoane aflate sub puterea sa. Moartea sa marchează sfârşitul vieţii sale – dar nu marchează dreptatea pentru supravieţuitorii săi”, a precizat Snap.