Fosta președintă a Asociației Elevilor din Constanța, Ariana Dudună, a fost admisă la Universitatea Stanford: Guvernanții ar fi trebuit să se cutremure de greva profesorilor, nu să nu își respecte angajamentele. Nu vom avea o schimbare reală în educație în cel puțin următorii 10-15 ani

Ariana Dudună, fosta președintă a Asociației Elevilor din Constanța, anunță că a fost admisă la Universitatea Stanford. „Plănuiesc să studiez economia, dar fiind o universitate din SUA, deci nu pe sistemul Bologna, am opțiunea să aleg în anul 3 orice specializare”, a declarat tânăra, pentru Edupedu.ro. Ariana Dudună povestește că este un caz atipic printre studenții care merg la facultate în Statele Unite ale Americii.

„De obicei, ce care intră la o universitate în State au visul acesta de mici. Eu în ultimii ani m-am luptat pentru drepturile elevilor și să plec era ultimul lucru pe care îl voiam, este o alegere dureroasă pentru mine. Când am primit decizia de la Stanford, primul meu gând a fost că eu vreau să rămân și să mă duc la facultate în București. În cel mai frumos viitor pe care aș fi putut să-l am, nu aș fi plecat la Stanford, ci aș fi plecat la facultate la București. Pentru că îmi place Bucureștiul, România, în ciuda defectelor ei”, a declarat Ariana, pentru Edupedu.ro.

Președintă a Asociației Elevilor din Constanța (AEC) în perioada iunie 2021-septembrie 2023, Ariana Dudună a explicat pentru Edupedu.ro că argumentele care au determinat-o să decidă să plece au fost „în primul rând faptul că este o universitate de top, că am acces la alte resurse în special pe partea de cercetare, că programa este mult mai actualizată față de ce avem în România pe universitar pe partea de economie. Astea au fost alegerile raționale, pentru că m-am gândit cum pot să mă îmbunătățesc eu pe mine. La nivel macro, întreaga experiență pe care am avut-o în ultimii 4 ani în care m-am implicat în reprezentarea elevilor mi-a lăsat un gust amar. Mă refer la grevă, care a fost un eșec din perspectiva faptului că nici până acum nu avem o lege a salarizării care să prevadă ceea ce li s-a promis profesorilor la prima grevă din ultimii 18 ani. Ar fi trebuit guvernanții să se cutremure, nu să nu își respecte angajamentele. Faptul că această grevă nu și-a atins obiectivele pe mine m-a făcut să cred că nu vom avea o schimbare reală în educație în cel puțin următorii 10-15 ani. Plus legile România educată care sunt o dezamăgire”.

În ceea ce privește experiența de care își amintește cu cea mai mare mândrie, din cei 4 ani în asociația elevilor, Ariana Dudună spune că tot greva este pe primul loc, „pentru că atunci am arătat și elevi, și profesori, și părinți că suntem în stare să fim alături unii de alții. Un moment de solidaritate socială pentru un scop comun: educația”.

Ariana a precizat că a ales economia pentru că „mi se pare un domeniu flexibil, care poate să reprezinte o bază pentru mine în viitor în mai multe arii și domenii. Dacă aș fi mers în România, planul meu era să studiez dreptul, pe același principiu. Cu o licență în economie poți ușor să faci master în politici publice, în științe politice, în relații internaționale, chiar în sociologie, pe științe umaniste; este un domeniu care îți poate asigura flexibilitate pe viitor, poți să lucrezi în presă cu o licență în economie. Dar am ales economia și pentru că mă pasionează”.