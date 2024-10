Formula 1: Toate calculele unui final de sezon electrizant – Cum poate câștiga Lando Norris titlul mondial în detrimentul lui Max Verstappen

Cu șase curse înainte de finalul sezonului, Lando Norris (McLaren) se află la 52 de puncte în urma lui Max Verstappen (RedBull). Până la finalul stagiunii vom mai avea parte și de trei curse sprint pe lângă cele șase Mari Premii, ceea ce înseamnă un total de 180 de puncte aflate în joc.

Conform calculelor BBC, Norris are nevoie să se apropie de Verstappen cu 8.9 puncte pe Grand Prix, adică mai mult decât diferența dintre primul și al doilea loc. Dar, în același timp, mai puțin decât diferența dintre primul și al treilea.

Deci ar fi ideal pentru Norris ca pe lângă să câștige toate cursele, ca și Verstappen să nu termine imediat în urma sa.

Vor fi foarte importante și punctele din cursele de tip Sprint (de la Austin, Sao Paulo și Lusail).

Reamintim că în cursele de tip sprint primul clasat primește 8 puncte, al doilea șapte și tot așa până la al optulea clasat care va primi un singur punct.

Precedentele trei curse Sprint ale sezonului (Shanghai, Miami și Austria) au fost câștigate de Max Verstappen.

Locul 1: 8 puncte

Locul 2: 7

Locul 3: 6

Locul 4: 5

Locul 5: 4

Locul 6: 3

Locul 7: 2

Locul 8: 1

La toate acestea, vor conta și punctele aflate în joc pentru pilotul care stabilește cel mai rapid tur de circuit într-un Grand Prix. Acesta va primi la final un punct în plus.

În total, până la finalul sezonului sunt maxim disponibile 150 de puncte (pentru pilotul care ipotetic ar câștiga toate cursele rămase), 24 de puncte din cursele de tip Sprint (trei victorii adică) și 6 puncte pentru cel mai rapid tur din cele șase Grand Prix-uri de până la final.

În mod evident, pe lângă faptul că are nevoie să fie la cel mai înalt nivel al său (pe cât posibil să câștige toate Marile Premii), Lando Norris are nevoie și de ajutor.

Ajutor care poate veni de la coechipierul Oscar Piastri care ar trebui să-l întârzie sau chiar blocheze pe Max Verstappen să ocupe un loc cât mai bun la finalul curselor.

Dar, acest ajutor ar putea sosi și de la ceilalți piloți de pe grila de start, iar aici trebuie nominalizați în primul rând cei de la Ferrari (Leclerc și Sainz) și Mercedes (Hamilton și Russell).

În acest sezon, au câștigat Grand Prix-uri următorii piloți: Max Verstappen (7), Lando Norris (3), Lewis Hamilton (2), Oscar Piastri (2), Charles Leclerc (2), Carlos Sainz (1) și George Russell (1).

Punctele pe care piloții le primesc la Grand Prix-uri

Locul 1 / 25 de puncte

2 / 18

3 / 15

4 / 12

5 / 10

6 / 8

7 / 6

8 / 4

9 / 2

10 / 1

Dacă în mod ipotetic Lando Norris ar câștiga tot până la finalul sezonului (cele trei curse Sprint și cele 6 Mari Premii), iar Max Verstappen ar fi mereu al doilea, atunci ierarhia finală ar consemna victoria olandezului: Verstappen ar ajunge la un total de 460 de puncte, iar Norris la 459.

Dacă Verstappen și Norris ar încheia sezonul la egalitate de puncte, atunci câștigătorul titlului mondial ar fi cel cu mai multe victorii de etapă.

Dacă și aici ar fi consemnată o egalitate, atunci ar triumfa pilotul cu cele mai multe locuri doi ocupate în acest an.

Există vreun caz recent în care să se fi produs o răsturnare spectaculoasă în lupta pentru titlul mondial din Formula 1?

Da, există. Ne vom duce până în 2007, atunci când cu două Grand Prix-uri înainte de finalul sezonului Hamilton avea 107 puncte, Fernando Alonso 95, iar Kimi Raikkonen 90.

Finalul de sezon i-a găsit pe piloții de la McLaren la egalitate (Hamilton și Alonso au acumulat fiecare 109 puncte), în timp ce Kimi Raikkonen a cucerit titlul mondial (ultimul pentru Ferrari de la piloți) grație celor 110 puncte.

🗣️ Pour Günther Steiner, McLaren aurait dû soutenir Lando Norris plus tôt dans la saison pour favoriser ses chances face à Max Verstappen#F1 #USGP ➕ Ses déclarations ⤵️https://t.co/Jo6J4xWL4t — Motorsport France (@Motorsport_FR) October 16, 2024

Cum arată în prezent ierarhia piloților în sezonul 2024 al Formulei 1

1 Max Verstappen (RedBull) 331 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 279

3 Charles Leclerc (Ferrari) 245

4 Oscar Piastri (McLaren) 237

5 Carlos Sainz (Ferrari) 190

6 Lewis Hamilton (Mercedes) 174

7 George Russell (Mercedes) 155

8 Sergio Perez (RedBull) 144 etc

Cum arată ierarhia constructorilor

1 McLaren 516 puncte

2 RedBull 475

3 Ferrari 441

4 Mercedes 329 etc.

Marile Premii care au rămas de disputat până la finalul sezonului 2024 din Formula 1

SUA (Austin) / 20 octombrie (are cursă Sprint)

Mexic / 27 octombrie

Brazilia / 3 noiembrie (are cursă Sprint)

Las Vegas / 23 noiembrie

Qatar / 1 decembrie (are cursă Sprint)

Abu Dhabi / 8 decembrie.