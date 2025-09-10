Flotila pentru Gaza afirmă că o a doua navă a sa a fost „lovită” și suspectează o dronă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Flotila către Gaza a declarat în noaptea de marți spre miercuri că o altă navă a sa a fost lovită în apropiere de Tunis și a declarat că suspectează o dronă, la 24 de ore după un incident similar. „O altă navă a fost lovită într-un presupus atac cu dronă”, a afirmat „Global Sumud Flotilla” într-un comunicat citat de Le Figaro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Nava „Alma”, care arborează pavilion britanic, a fost lovită, potrivit flotei, în apele tunisiene, în largul Sidi Bou Saïd, în suburbia nordică a Tunisului. Ea „a suferit daune cauzate de un incendiu pe puntea superioară. Incendiul a fost stins, iar toți pasagerii și echipajul sunt teferi și nevătămați”, se arată în comunicat.

„Încercare de a ne distrage atenția și de a ne deraia misiunea”

„A doua noapte, al doilea atac cu drone”, a declarat pentru AFP Melanie Schweizer, una dintre coordonatoarele flotei. Cu o zi înainte, nava „Family” fusese lovită, au anunțat organizatorii, prezentând și imagini video.

„Aceste atacuri repetate au loc într-un context de intensificare a agresiunilor israeliene împotriva palestinienilor din Gaza și constituie o încercare orchestrată de a ne distrage atenția și de a ne deraia misiunea”, a denunțat flota în comunicatul său.

„Family”, lovită

Luni, flota, care era ancorată în largul Sidi Bou Saïd, a afirmat că una dintre navele sale, „Family”, a fost „lovită” de o dronă. Imediat după aceea, „Global Sumud Flotilla” a publicat pe rețelele sale sociale imagini de pe camerele de supraveghere care arată ceea ce pare a fi o explozie.

Garda Națională Tunisiană, echivalentul jandarmeriei, a negat orice atac cu drone, asigurând că, potrivit primelor constatări, „niciun” aparat nu a fost detectat. Ea a considerat posibil ca focul să fi fost declanșat de un chiștoc de țigară.

Însă una dintre înregistrările video publicate de flotilă, prezentată ca fiind filmată de pe o altă ambarcațiune, arată o masă luminoasă lovind un vas. În altă înregistrare video, provenind de la o cameră de supraveghere a vasului însuși, potrivit flotilei, se aude un zgomot puternic.

Apoi, se vede un activist ridicând privirea, exclamând și dând înapoi înainte ca o explozie să se audă. Apoi, un fulger de lumină luminează zona.

Belgia cere o anchetă

Șeful diplomației belgiene, Maxime Prévot, a cerut marți o anchetă „completă și transparentă” asupra incidentului care a avut loc în Tunisia cu flota pentru Gaza.

„Belgia rămâne atentă la evoluția situației privind flota Global Sumud. Subliniem importanța unei anchete complete și transparente asupra incidentului de la Tunis și solicităm garantarea siguranței tuturor membrilor echipajului”, a scris Maxime Prévot într-un mesaj pe X.

„Serviciile noastre urmăresc situația foarte atent”, a insistat el, având în vedere că mai mulți belgieni participă la această acțiune.