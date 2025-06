Florin Roman, atac dur la conducerea PNL: „Noi am câștigat la Alba cu peste 51% singuri, nu ca la Bihor, în “coaliție” cu PSD cel hulit, UDMR și USR” / Anunță că nu va participa la Consiliu Național al PNL

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Deputatul liberal de Alba, Florin Roman, a anunțat într-o postare pe pagina sa de socializare că nu va participa la Consiliul Național al PNL, fiind nemulțumit de mai multe propuneri ale conducerii, printre care renunțarea la o parte dintre viceprimari și organizarea alegerilor interne.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Pentru prima dată de când sunt liberal, iar asta înseamnă foarte mulți ani, zeci de ani, nu particip la un Consiliu Național al PNL, pentru ca nu accept ca locul dezbaterilor libere să fie luat de decizii personale, care sunt comunicate fără dezbatere și iau un vot unanim, pentru a acoperi un anumit ego. Cei care au întârziat nici nu au apucat să servească cafeaua, ca s-au terminat “dezbaterile”. Am fost pe teren la Livezile, unde avem un primar destoinic, căruia dvs, ca președinte al PNL, îi spuneți după 9 ani să renunțe la un viceprimar harnic. Știți distinsă conducere, noi am câștigat la Alba cu peste 51% singuri, nu ca la Bihor, în “coaliție” cu PSD cel hulit, UDMR și USR. Felicitări, domnule Malan, noi la Alba am fost singuri împotriva tuturor partidelor. Și am câștigat singuri, cu Dumitrel”, a scris Florin Roman pe pagina sa de Facebook.

Deputatul PNL critică decizia actuala conducere de a ”impune alegeri de sus în jos”.

”Este o greșeală majoră. Până și retrogradul partid de stânga a consultat 5.000 de oameni pe tema intrări sau nu la guvernare.

Dan Motreanu, un liberal convins, ne propunea adoptarea doctrinei liberal conservatoare, iar apoi, la punctul următor, ni se propune un ministru la MIPE, “om nou”, dar ministru in guvernul Ciolos, ce susținea ulterior, ca europarlamentar USR-PLUS, procedura de infringement pentru România, pe tema LGBT. E și azi în conducerea Reper, adică 2% în alegeri.

Unii din “salvatorii” PNL îi reproșau președintelui Ciucă relația toxică dintre PNL și PSD. Acum e la fel, s-au schimbat doar președinții. Nimic nu s-a schimbat între dreapta și stânga. Nu mai e Ciucă și Ciolacu. Chiar și USR intră în noua paradigmă politică.

Dragi colegi liberali!

Bazați-vă pe voi și pe noi! Nu pe țuțeri, slugi și sistem!„, a scris deputatul.

Florin Roman a fost ministru al Digitalizării între noiembrie și decembrie 2021 și președinte interimar al Camerei Deputaților, între lunile octombrie și noiembrie ale aceluiași an.