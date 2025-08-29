Florin Manole: Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane vor fuziona sub coordonarea Ministerului Muncii

Florin Manole, ministrul Muncii, anunţă că Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane vor fuziona sub coordonarea Ministerului Muncii, el precizând că nu reduc resursele sau personalul, dar îşi doreşte doar un răspuns mai puternic şi mai bine organizat în sprijinul victimelor violenţei domestice şi ale traficului de persoane, transmite News.ro.

”Nu unificăm instituţii, ci ne unim forţele pentru a proteja mai bine vieţi! Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane vor fuziona sub coordonarea Ministerului Muncii”, anunţă ministrul Muncii, Florin Manole.



”Nu reducem resursele sau personalul, îmi doresc doar un răspuns mai puternic şi mai bine organizat în sprijinul victimelor violenţei domestice şi ale traficului de persoane. Avem nevoie de un cadru legal pentru a putea avea centre care să ofere servicii necesare victimelor traficului de persoane, care astăzi sunt inexistente”, subliniază ministrul.



Potrivit lui Manole, ”această fuziune înseamnă asumarea unei responsabilităţi clare de către stat: aceea de a construi o structură care să fie prezentă atunci când victimele au nevoie cel mai mult de ajutor”.



”Este o datorie morală şi umană să ne asigurăm că femeile, copiii sau oricine trece printr-o experienţă traumatică nu rămâne singur şi primeşte sprijin real, rapid şi eficient. Suntem în etapa de consultare şi vom continua dialogul deschis. Le mulţumesc tuturor ONG-ruilor care au participat la discuţii. Pentru mine, expertiza lor este esenţială în tot acest proces şi premergător fuziunii, dar şi după ce aceasta va avea loc”, menţionează ministrul.