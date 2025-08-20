Firma de construcții a CJ Sibiu și-a redus programul de lucru la 4 zile pentru că nu mai are bani de salarii, dar cumpără filme de prezentare pentru Facebook și Youtube /„Amestecați două subiecte diferite”

43.200 de lei plus TVA, este valoarea contractului încheiat de către Drumuri și Poduri SA pentru realizarea a 12 filme de prezentare a activității societății, al cărei client principal este Consiliul Județean Sibiu, scrie Turnul Sfatului.

Contractul a fost achiziționat prin cumpărare directă după ce societatea și-a redus programul la patru zile pe săptămână, pentru a se încadra în bugetul de salarii. Conducerea societății acuză ziarul Turnul Sfatului de „abordări tendențioase” când este întrebată de contractul încheiat în acest context.

Caietul de sarcini solicită realizarea unui film de maxim opt minute, o dată pe lună, în format HD, care să includă, eventual, filmări cu drona.

„Afirmația conform căreia achiziția «a fost făcută în contextul reducerii programului de lucru (…) din cauza bugetului insuficient pentru plata integrală a salariilor» demonstrează intenția pe care o aveți în ceea ce privește acest subiect și reconfirmă obiceiul abordărilor de cele mai multe ori tendențioase pe care le-ați avut în legătură cu DPS SA. Amestecați două subiecte diferite, lăsând să se înțeleagă o falsă legătură, eventual de cauzalitate, între ele”, este începutul răspunsului transmis în atenția cititorilor Turnul Sfatului și semnat „conducerea societății Drumuri și Poduri SA Sibiu”.

Filmele de promovare publicate prin intermediul canalului de YouTube al societății au o medie de 300 de vizualizări în ultimul an, iar pe pagina de Facebook, cele mai multe vizualizări sunt de aproximativ 2.600.