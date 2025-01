Final de drum: Gabriela Ruse, eliminată în sferturile de dublu de la Australian Open după un meci maraton

Parcursul Gabrielei Ruse s-a oprit în sferturile probei de dublu de la Australian Open. Jucătoarea din România și Marta Kostyuk (Ucraina) au fost învinse după un meci maraton de două ore și 20 de minute.

Gabriela şi Marta au fost depășite de perechea Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko (Taiwan / Letonia), cap de serie 3.

După un meci de două ore și 20 de minute, Hsieh și Ostapenko au avut câștig de cauză, scor 6-2, 5-7, 7-5.

De știut:

Gabriela Ruse and Marta Kostyuk’s Australian Open double run has come to an end in the QF. It was very fun watching them fight together and play some amazing doubles tennis, always a joy when they team up. But Jelena Ostapenko and Su-Wei Hsieh got tight win today. pic.twitter.com/cHP8mJqN1F

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 21, 2025