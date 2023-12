Filmele „Singur acasă”, „Terminator 2” şi „12 ani de sclavie” au fost incluse în arhiva de filme a Bibliotecii Congresului american

Producţiile cinematografice „Home Alone” (Singur acasă), „12 Years a Slave” (12 ani de sclavie), „The Nightmare Before Christmas” (Coșmar înainte de Crăciun) şi „Terminator 2: Judgment Day” (Terminator 2: Ziua Judecății) se numără printre cele 25 de lungmetraje care au fost selectate în acest an pentru a fi conservate în National Film Registry, prestigioasa arhivă de filme a Bibliotecii Congresului american, informează miercuri revista Variety, citată de Agerpres.

Filmele selectate cuprind peste 100 de ani de istorie, inclusiv cel mai vechi titlu din selecţia din acest an – filmul educaţional din 1921 „A Movie Trip Through Filmland”.

Dintre titlurile produse de studiourile de la Hollywood şi cele independente se remarcă „Apollo 13”, de Ron Howard, clasicul film de animaţie „Lady and the Tramp” (Doamna și vagabondul), „Bamboozled”, de Spike Lee, „Fame”, de Alan Parker, „Desperately Seeking Susan”, de Susan Seidelman, „Matewan”, de John Sayles, şi „Love and Basketball”, de Gina Prince-Bythewood.

În rândul documentarelor selectate se află producţiile premiate cu Oscar „20 Feet From Stardom” şi „Maya Lin: A Strong, Clear Vision”.

În fiecare an, în luna decembrie, Library of Congress include în National Film Registry un număr de 25 de filme care au o înaltă semnificaţie culturală, socială şi estetică.

Titlurile sunt alese dintre sugestiile formulate de publicul larg pe site-ul Bibliotecii Congresului american şi în consultare cu reprezentanţii National Film Preservation Board. Aceste filme trebuie să aibă o vechime de cel puţin 10 ani.

În urma celor 25 de filme selectate în 2023, numărul peliculelor incluse în National Film Registry a ajuns la 875.

Cele 25 de filme adăugate în 2023 în National Film Registry sunt următoarele (în ordine cronologică):

„A Movie Trip Through Filmland” (1921)

„Dinner at Eight” (1933)

„Bohulano Family Film Collection” (1950s-1970s)

„Helen Keller: In Her Story” (1954)

„Lady and the Tramp” (1955)

„Edge of the City” (1957)

„We’re Alive” (1974)

„Cruisin’ J-Town” (1975)

„!Alambrista!” (1977)

„Passing Through” (1977)

„Fame” (1980)

„Desperately Seeking Susan” (1985)

„The Lighted Field” (1987)

„Matewan” (1987)

„Home Alone” (1990)

„Queen of Diamonds” (1991)

„Terminator 2: Judgment Day” (1991)

„The Nightmare Before Christmas” (1993)

„The Wedding Banquet” (1993)

„Maya Lin: A Strong Clear Vision” (1994)

„Apollo 13” (1995)

„Bamboozled” (2000)

„Love & Basketball” (2000)

„12 Years a Slave” (2013)

„20 Feet from Stardom” (2013).