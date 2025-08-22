Ministerul Mediului organizează, luni, dezbatere publică pentru selecţia şefului interimar de la Romsilva / 17 candidaţi au fost validaţi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un număr de 17 candidaţi din 25 înscrişi pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) – Romsilva au fost validaţi şi au susţinut interviuri pe parcursul a două zile, a transmis Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-o postare publicată, vineri, pe pagina de socializare a instituţiei.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În acest context, ministerul de resort anunţă că va organiza, luni, 25 august, de la 10:00, o dezbatere publică alături de reprezentanţii societăţii civile, în cadrul procesului de selecţie a directorului general interimar al Regiei.

„În prezenţa ministrei Diana Buzoianu, membrii Consiliului de Administraţie vor asculta aşteptările societăţii civile privind viitorul director general interimar al Romsilva, înainte de a lua decizia finală”, notează instituţia.

Consiliul de Administraţie al Romsilva a demarat, pe data de 11 august, anul curent, procedura pentru numirea unui director general provizoriu, cu un mandat de maximum cinci luni, iar dosarele de candidatură s-au putut depune până pe 18 august.

Conform anunţului oficial, candidaţii trebuie să demonstreze competenţe solide în: management strategic şi operaţional; guvernanţă corporativă şi conformitate cu legislaţia specifică; administrarea resurselor forestiere şi/sau a domeniilor conexe; planificare şi gestionare a resurselor umane şi financiare; comunicare instituţională şi relaţii cu partenerii interni şi externi. De asemenea, trebuie să fie îndeplinite criteriile prevăzute de lege pentru exercitarea funcţiei, respectiv să nu existe incompatibilitate sau conflict de interese şi să fie prezentate documente care să ateste studiile, experienţa şi reputaţia profesională.