Patru români, arestați în Italia: Aduceau cu barca, în Europa, irakieni și sirieni / Fiecare migrant le plătea 15 mii de dolari pentru a-i aduce din Tunisia

15 mii de dolari pentru a ajunge în Italia. Aceasta este suma pe care ar fi plătit-o nouă iranieni și opt irakieni unor români pentru a ajunge în Europa, anunță Curierul Italiei, care citează presa din peninsulă.

Migranții au debarcat în Sicilia la 1 august și au fost prinși apoi de poliție rătăcind în jurul insulei, în plină zi, în zona unui hotel cunoscut.

Cei patru „contrabandiști” români, arestați de polițiștii italieni vor trebui să răspundă pentru complicitate la imigrație ilegală.

Imediat după debarcare, aceștia au plecat cu ambarcațiunea folosită pentru traversare.

Potrivit anchetei, românii au ajuns în Italia cu avionul, din Turcia, iar aici au închiriat o barcă.

Grupul ar fi sosit la Palermo la 31 iulie cu un zbor din Turcia și apoi unul dintre cei patru români a plecat la bordul ambarcațiunii spre orașul tunisian Kelibia.

În acest oraș, în plină zi, pentru a nu trezi suspiciuni, pretinzând că este căpitanul unei ambarcațiuni turistice, traficantul îi lua pe migranți la bord și apoi se întorcea la Pantelleria, în Italia.

La câteva mile de coastă, din cauza unei defecțiuni la motor, românul le-a cerut ajutor celor trei tovarăși ai săi care așteptau pe insulă, iar unul dintre aceștia i-a recuperat pe migranți și pe compatriotul său din mare, cu ajutorul unei a doua ambarcațiuni de mici dimensiuni.

Crezând că au scăpat și că și-au atins scopul, cei patru români au părăsit apoi insula și au ajuns în orașele Trapani și Marsala. Aici au fost arestați.

Împreună cu cei patru reținuți, au fost identificați alți doi români, care ajunseseră în Italia cu câteva ore mai devreme prin punctul de trecere a frontierei aeriene de la Palermo: cei doi au fost găsiți în posesia unei sume în numerar de aproximativ 22 de mii de euro, supusă confiscării preventive, și a unui dispozitiv sofisticat de vedere pe timp de noapte, probabil util pentru viitoare călătorii clandestine.

Cei 4 subiecți români au fost arestați de poliția judiciară pentru complicitate la imigrație ilegală.

