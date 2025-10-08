Familia Trump, acuzată de Wall Street Journal că vrea să profite de reforma medicamentelor. O companie legată de fiul său Donald Jr. e în pole-position

O reformă a pieței medicamentelor din SUA, anunțată de președintele Donald Trump, i-ar putea aduce beneficii majore lui Donald Trump jr, arată o investigație a ziarului de dreapta The Wall Street Journal. Reamintim că Trump jr. vrea să se lanseze în afaceri și în România.

Marii producători de medicamente din Statele Unite se pregătesc să participe, la începutul lui decembrie, la un summit la hotelul Four Seasons din Georgetown, alături de Donald Trump Jr. și de înalți oficiali ai administrației Trump responsabili de reglementarea industriei farmaceutice.

Evenimentul va fi găzduit de BlinkRx, o companie online de livrare a medicamentelor, care l-a numit în acest an pe Trump Jr. în consiliul său de administrație. Potrivit unor surse și invitației consultate de Wall Street Journal, reuniunea se va încheia cu o cină exclusivistă la „Executive Branch”, noul club fondat de fiul fostului președinte și de apropiații săi.

BlinkRx ar putea fi unul dintre principalii beneficiari ai planurilor lui Donald Trump de a schimba modul în care pacienții cumpără medicamente, după ce președintele a cerut companiilor farmaceutice să vândă direct către consumatori. Exact acest serviciu îl oferă BlinkRx — promițând lansarea de platforme directe de vânzare în doar trei săptămâni.

Proiectul guvernamental TrumpRx, un nou site care urmează să fie lansat la începutul lui 2026, va direcționa pacienții către astfel de platforme directe. Această perspectivă a stârnit îngrijorare în rândul unor reprezentanți ai companiilor farmaceutice, care se tem că legăturile familiei Trump cu BlinkRx ar putea influența deciziile administrației.

Cazul reprezintă un nou exemplu al modului în care prioritățile politice ale administrației Trump se intersectează cu interesele de afaceri ale familiei președintelui. „Există mai multe companii care oferă servicii similare, dar diferența este că fiul lui Trump este în consiliul de administrație”, a remarcat Adam J. Fein, președintele Drug Channels Institute.

Reprezentanții BlinkRx au negat orice potențial conflict de interese. Vicepreședintele Drew Hudson a declarat că „nicio companie nu va face oferte comerciale” în cadrul evenimentului, iar Donald Trump Jr. a numit articolul Wall Street Journal un „atac insidios”, acuzând publicația că acționează la presiunea industriei farmaceutice.

BlinkRx, care l-a cooptat pe Trump Jr. în februarie, a afirmat într-un comunicat din august că poate ajuta producătorii de medicamente să își lanseze propriile platforme de vânzare directă „în cel mult 21 de zile”. În paralel, Trump Jr. a devenit partener al firmei de investiții 1789 Capital, care a condus o rundă de finanțare de 140 de milioane de dolari pentru BlinkRx în iunie 2024.

Cu doar câteva zile înainte ca președintele să anunțe site-ul TrumpRx, un reprezentant BlinkRx a informat o companie farmaceutică că firma sa ar putea gestiona platforma în numele Centrului pentru Servicii Medicare și Medicaid.

În septembrie, în timp ce Trump negocia cu marile companii farmaceutice, BlinkRx a trimis invitații liderilor din industrie pentru summitul „Future of Pharmaceuticals” din decembrie. Printre oficialii menționați în program se află secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul Sănătății Robert F. Kennedy Jr., administratorul Medicare Mehmet Oz și comisarul FDA Marty Makary.

Printre companiile invitate se numără Pfizer, Eli Lilly și Amgen, potrivit unei persoane familiare cu evenimentul. Aceeași sursă a explicat că, deși scopul este un dialog între industrie și guvern, „există întotdeauna și un unghi de afaceri”.

Oficialii BlinkRx spun că evenimentul urmărește să reunească lideri din biotehnologie, tehnologie și administrație pentru a discuta despre „accesul pacienților, competitivitatea americană și inovația în științele vieții.”

Casa Albă a respins acuzațiile privind un tratament preferențial. „Atâta timp cât producătorii oferă economii pacienților americani prin TrumpRx, modul în care o fac este irelevant”, a declarat purtătorul de cuvânt Kush Desai. Totuși, un consilier a precizat că oficialii menționați în invitație nu și-au confirmat prezența, iar Trezoreria a anunțat că Bessent nu va participa.

În prezent, majoritatea producătorilor lucrează prin intermediari – „pharmacy benefit managers” – pentru a distribui medicamentele în farmacii. Marile companii au deja site-uri proprii de vânzare directă, însă firmele mai mici ar putea apela la BlinkRx pentru a-și crea platformele.

Situația devine și mai complexă odată cu implicarea familiei Lutnick. Howard Lutnick, secretarul Comerțului, a fost anterior directorul financiar al Cantor Fitzgerald, companie care a investit într-o firmă ce dorește să aducă producția de medicamente în SUA. După ce a intrat în administrație, Lutnick și-a transferat participațiile în trusturi pentru copiii săi, care au devenit președinți ai firmei.

O nouă companie de tip SPAC, Drugs Made in America Acquisition II, a apelat la Cantor Fitzgerald pentru listarea sa de 500 de milioane de dolari – cea mai mare ofertă de acest tip din 2025. Compania își propune să investească în tehnologii de producție farmaceutică pe teritoriul american, o inițiativă care ar putea profita de tarifele farmaceutice propuse de Trump și Lutnick.

Unii oficiali ai administrației și-au exprimat însă îngrijorarea că familia Lutnick ar putea profita financiar de pe urma deciziilor pe care secretarul Comerțului le influențează direct. Departamentul Comerțului a afirmat că Lutnick respectă „în totalitate” cerințele etice privind dezinvestirea și recuzarea, în timp ce Cantor Fitzgerald a negat orice abatere.

Potrivit documentelor depuse la SEC, Cantor a cumpărat 500.000 de acțiuni ale noii companii pentru 5 milioane de dolari și va primi un bonus de 50.000 de acțiuni după finalizarea unei fuziuni. Casa Albă a insistat că Lutnick „a fost esențial în atingerea obiectivului președintelui Trump de a echilibra prețurile globale ale medicamentelor.”