Fiica omului de afaceri arădean Ioan Crişan, ucis în urmă cu patru ani în explozia maşinii sale, află marţi dacă rămâne în continuare în arest preventiv

Fiica omului de afaceri arădean Ioan Crişan, ucis în urmă cu patru ani în explozia maşinii sale, află marţi dacă rămâne în continuare în arest preventiv, decizia urmând să fie luată de către judecătorii instanţei supreme. Laura Dronca, fostă Bîlcea a fost arestată preventiv în 9 aprilie şi dusă în Penitenciarul Arad, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a admis sesizarea poliţiştilor arădeni care semnalau că aceasta şi-a distrus brăţara de monitorizare. Tot marţi, Înalta Curte va judeca şi contestaţiile celor doi presupuşi complici ai femeii, Bulbuc Sebastian Ilie şi Horodincă Adrian Bogdan, aflaţi în arest preventiv, transmite News.ro.

În 9 aprilie, judecătorii ICCJ au admis contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara împotriva încheierii penale din şedinţa de cameră de consiliu, din 1 aprilie 2025, a Curţii de Apel Timişoara – Secţia Penală, în dosarul privind-o pe Laura Oana Dronca (fostă Bîlcea). Judecătorii ICCJ au mai admis sesizarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad de înlocuire a măsurii controlului judiciar cu măsura arestului preventiv în cazul Laurei Dronca.

La aceeaşi dată, instanţa supremă a respins, ca nefondate, contestaţiile celorlalţi doi inculpaţi în dosarul asasinării omului de afaceri arădean, Bulbuc Sebastian Ilie şi Horodincă Adrian Bogdan, aflaţi în arest preventiv.

În 30 martie, poliţiştii arădeni au fost sesizaţi că la o adresă din localitatea Dezna sistemul electronic de monitorizare al unei persoane aflate sub control judiciar ar fi fost distrus. La faţa locului, poliţiştii au identificat o femeie de 44 de ani, căreia i-a fost montată o altă brăţară de monitorizare. Ulterior, aceasta a fost reţinută pentru 24 de ore, pentru distrugere.

În 1 aprilie, magistraţii Curţii de Apel Timişoara au decis să o lase în continuare pe Laura Dronca acasă la noul soţ, în Dezna, judeţul Arad, păstrând măsura controlului judiciar. Decizia a venit după ce poliţiştii ceruseră arestarea femeii. Complicii ei, Sebastian Ilie Bulbuc şi Adrian Bogdan Horodinca, rămân în arest preventiv, a decis tot atunci Curtea de Apel Timişoara.

Potrivit poliţiştilor, în urmă cu o zi, femeia îşi distrusese, cu o şurubelniţă, brăţara de monitorizare.

În 28 martie, Laura Dronca şi cei doi presupuşi complici ai săi au fost trimişi în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Astfel, Sebastian Ilie Bulbuc şi Adrian Bogdan Horodincă pentru omor calificat, distrugere şi nerespectarea regimului materiilor explozive, iar Laura Oana (fostă Bîlcea) pentru instigare la omor calificat în varianta violenţei în familie, instigare la distrugere şi instigare la nerespectarea regimului materiilor explozive.

Potrivit anchetatorilor, în a doua parte a lunii mai 2021, acţionând la instigarea Laurei Bîlcea, fiica omului de afaceri arădean Ioan Crişan, cei doi inculpaţi, Sebastian Ilie Bulbuc şi Adrian Bogdan Horodincă, au procurat, în considerarea sumelor de bani pe care le primiseră şi pe care urmau să le primească de la inculpată, la data de 27 mai 2021, un mecanism care putea fi folosit ca detonator într-un dispozitiv exploziv improvizat. Acest dispozitiv putea fi controlat prin intermediul telefonului mobil, în care au încorporat ulterior încărcătura explozivă procurată de la o persoană neidentificată, deţinută, transportată şi folosită fără drept de către inculpaţi.

”În data de 28 mai 2021, cei doi inculpaţi au plasat dispozitivul exploziv improvizat în autoturismul unei persoane, iar la data de 29 mai 2021, ora 06:59, acţionând cu premeditare şi din interes material, l-au detonat de la distanţă în timp ce victima se deplasa la volanul autoturismului în parcarea unui magazin din cartierul Vlaicu din municipiul Arad. Victima a decedat ca urmare a exploziei şi incendiului subsecvent, fiind distrus, totodată, complet autoturismul victimei”, preciza Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În rechizitoriul procurorilor se arăta că Laura Oana Bîlcea, acţionând cu premeditare şi din interes material, în a doua parte a lunii mai 2021, i-a instigat pe cei doi inculpaţi să îi ucidă tatăl prin plasarea unui dispozitiv exploziv în autoturismul acestuia. În acest context, la data de 27 mai 2021, cei doi inculpaţi au acţionat conform descrierii, mai preciza sursa citată.

Dosarul a fost trimis spre soluţionare Curţii de Apel Timişoara.

Omul de afaceri arădean Ioan Crişan a murit, în 29 mai 2021, după ce maşina în care se afla a explodat, la scurt timp de la plecarea de pe loc. Anchetatorii au stabilit că în autoturism a fost plasată o bombă, fiind deschis, la vremea respectivă, dosar penal de omor cu premeditare.

Potrivit concluziilor medicului legist din cadrul Serviciului de Medicină Legală Arad, Ioan Crişan a murit din cauza ”insuficienţei respiratorii acute”, survenită pe fondul unor ”leziuni traumatice grave de arsură, produse prin inhalare de gaze de explozie şi de ardere cu temperaturi foarte ridicate, leziuni pe suprafeţe extinse la nivelul căilor respiratorii superioare şi inferioare, care au determinat „edem glotic”.

”Acesta a fost urmat de obstrucţie mecanică reflexă declanşată prin spasm laringian, la care s-a adăugat spasmul căilor respiratorii inferioare, determinat prin efect termic de arsură şi conţinut aspirat de material amorf microgranular (particule de funingine) rezultat din gazele de explozie şi ardere, care au fost antrenate în cursul mişcărilor respiratorii la nivelul căilor respiratorii superioare şi inferioare”, este concluzia medicului legist, cuprinsă într-o informare a Ministerului Public.

La un an de la asasinarea omului de afaceri arădean Ioan Crişan, procurorii informau că în intervalul respectiv au fost audiate 400 de persoane, au fost făcute percheziţii domiciliare şi informatice şi 18 expertize balistice, fizico-chimice, traseologice şi genetice. Tot atunci, în ceea ce priveşte circumstanţele personale ale omului de afaceri, procurorii au stabilit traseul parcurs de Ioan Crişan, după vizualizarea imaginilor obţinute din camerele de supraveghere din municipiul Arad.

„Au fost analizate relaţiile comerciale derulate de victimă. Situaţia economică şi financiară a societăţilor în care era implicat nu a relevat vulnerabilităţi şi acţiuni cu risc de escaladare violentă, la nivelul mijloacelor folosite pentru comiterea faptei. A fost realizată o analiză comportamentală de către structura de profil din cadrul IGPR. Până la acest moment, nu au fost confirmate informaţiile, vehiculate şi în spaţiul public, privind implicarea victimei în activităţi de crimă organizată. Au fost verificate raporturile civile rezultate din activităţi specifice cămătăriei pe care victima le derula, fără concursul altor persoane. S-au stabilit şi au fost investigate posibilele surse de conflict în anturajul victimei”, informa atunci Parchetul de pe lângă ÎCCJ.