FIFA anunță premii record pentru câștigătoarea Cupei Mondiale a Cluburilor din vara acestui an

Câștigătoarea Cupei Mondiale a Cluburilor (14 iunie -13 iulie, în Statele Unite) va primi până la 125 de milioane de dolari (115 milioane de euro), a anunțat miercuri Federația internațională de fotbal (FIFA) într-un comunicat, informează AFP, conform Agerpres.

FIFA, care dezvăluise deja la începutul lunii martie un premiu total de un miliard de dolari (925 de milioane de euro) pentru acest nou format al Cupei Mondiale a Cluburilor, a detaliat repartizarea sumelor pentru cele 32 de echipe participante.

Astfel, din suma totală, 475 de milioane de dolari vor fi distribuite pentru performanță sportivă și 525 de milioane de dolari pentru participare.

Adunând toate bonusurile de performanță de-a lungul competiției, echipa care iese învingătoare la capătul celor șapte meciuri jucate ar putea primi până la 125 de milioane de dolari.

Europa va lua partea leului din bonusurile de participare, cluburile de pe Bătrânul Continent urmând să primească fiecare între 12,81 milioane dolari și 38,19 milioane dolari, sumele exacte pentru fiecare club european fiind stabilite pe criterii sportive și comerciale.

Echipele sud-americane vor primi fiecare 15,21 milioane dolari în bonusuri de participare, în timp ce cele din America de Nord, America Centrală și Caraibe, Asia și Africa vor primi 9,55 milioane dolari, iar unica reprezentantă a Oceaniei, Auckland City, va încasa 3,58 milioane dolari.

„Modelul de distribuție (…) reprezintă cel mai mare premiu în bani acordat vreodată la o competiție care cuprinde o fază a grupelor și o fază eliminatorie”, a precizat președintele FIFA, Gianni Infantino, într-un comunicat dat publicității de această organizație.

„Pe lângă finanțarea oferită cluburilor participante, va fi implementat un program de solidaritate fără precedent, cu scopul de a redistribui încă 250 de milioane de dolari fotbalului din întreaga lume”, a adăugat conducătorul forului mondial, care a precizat că „toate rețetele (competiției – n.red.) vor fi redistribuite fotbalului de club”.

„Rezervele FIFA – care sunt puse deoparte pentru dezvoltarea fotbalului mondial prin intermediul celor 211 asociații membre – nu vor fi folosite”, a adăugat Gianni Infantino.

