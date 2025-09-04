FIA pregătește marea revoluție în F1: Revenirea motoarelor V8

FIA (Federația Internațională de Automobilism) se pregătește de o revoluție în Formula 1, transmite motorsportweek.com. Concret, FIA va avea o întâlnire foarte importantă cu echipele și producătorii de motoare pentru a discuta o posibilă revenire a motoarelor V8 în Marele Circ.

De anul viitor se va trece la noul regulament, iar FIA deja se gândește la pasul următor: revenirea din 2030 (cel mai probabil) la motoarele V8 în Formula 1.

Importanta întâlnire dintre FIA și echipe va avea loc în data de 11 septembrie 2025.

În centrul discuțiilor se află motorul V8 de 2,4 litri, cel care va fi alimentat cu combustibil sustenabil și care va fi dotat cu sistem KERS (de regenerare a energiei).

Mohammed Ben Sulayem, președintele FIA, vorbește cu subiect și predicat despre revenirea la motorul V8, modificare pe care o susține.

„Pentru noi, V8-ul se va întâmpla (n.r. revenirea la acest motor). Cu echipele acum, sunt foarte optimist, fericit în legătură cu asta. FOM sprijină, echipele își dau seama că este calea cea bună”, a transmis șeful FIA.

Modificarea ar putea intra în vigoare odată cu următorul pachet major de reglementări pentru F1, adică în 2030. Reintroducerea motoarelor „mai tradiționale” este inevitabilă, transmite conducătorul FIA.

Există însă și un aprig contestatar al posibilei reveniri la motorul V8: Audi.

Echipa germană va intra în Formula 1 anul viitor și spune că și-a îndreptat planurile spre Marele Circ tocmai pentru a respecta angajamentul față de electrificare. O revenire la V8 contrazice de fapt direcția pe care a mizat Audi.

De partea inițiativei FIA sunt, printre alții, și piloții Charles Leclerc și Carlos Sainz: ei vor ca motoarele V8 să revină în lumea Marelui Circ: sunt „mai pure” și mai atractive pentru fani.

Avantajele propuse de FIA: costuri mai mici și mașini mai ușoare

FIA spune că revenirea la motorul V8 ar fi bună pentru toate părțile implicate în F1.

Astfel, motoarele vor fi cu 65% mai ieftine decât în prezentul reprezentat de hibridele V6.

Monoposturile vor fi cu până la 80 de kilograme mai ușoare, iar folosirea combustibililor sustenabili ar reduce impactul asupra mediului.

Nu în ultimul rând, o pondere a energiei electrice de doar 10%, față de 50% cât va fi începând de anul viitor.

