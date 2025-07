FIA explică de ce l-a penalizat pe Piastri la Silverstone

Câștigătorul Marelui Premiu de Formula 1 al Marii Britanii a fost stabilit în urma unei decizii a comisarilor de cursă ai FIA: Oscar Piastri a fost penalizat cu zece secunde, iar coechipierul Lando Norris de la McLaren s-a impus pentru prima în carieră la Silverstone, spre bucuria fanilor britanici.

FIA a venit luni cu explicația oficială pentru penalizarea care l-a uimit până și pe Max Verstappen, unul dintre rivalii lui Piastri.

Manevra efectuală de Piastri în spatele Safety Car-ului a fost considerată una riscantă de către comisarii FIA.

Raportul oficial al comisarilor vorbește despre faptul că Oscar a încălcat articolul 55.15 din Regulamentul Sportiv al FIA.

Acesta spune că îndată ce luminile Safety Car-ului sunt stinse, piloții trebuie să mențină un ritm constant, fără frânări bruște sau manevre periculoase care pot pune în pericol alți concurenți.

„Mașina cu numărul 81 (n.r. Oscar Piastri) a frânat brusc într-un moment în care toți piloții se pregăteau pentru restart, iar acest lucru l-a surprins pe Max Verstappen, aflat imediat în spate. A fost o încălcare clară a articolului 55.15”, se arată în decizia FIA.

În turul 21 al Grand Prix-ului de la Silverstone, după o perioadă petrecută sub conducerea mașinii de siguranță, Oscar Piastri (aflat primul în cursă) a accelerat brusc pe linia dreaptă Hangar, iar apoi a frânat violent după ce luminile Safety Car-ului s-au stins.

Conform racingnews365.com, Piastri a ajuns instant de la 218 km/h la doar 52 km/h. Aflat al doilea în cursă, Max Verstappen a fost nevoit să-l evite, dar l-a și depășit, lucru interzis sub Safety Car.

Momentul în care Piastri frânează brusc sub Safety Car, iar Verstappen îl depășește

the piastri-verstappen incident…

it’s undeniable that the way piastri braked was incredibly dangerous and could have ended in a crash had max not reacted fast enough.

his penalty was completely justified. if anything, he got off easy considering the track conditions and low… pic.twitter.com/REFea4wiPk

— ֎ (@norrislogs) July 7, 2025