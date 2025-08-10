Festivaluri așteptate în stațiunile Băile Felix, Băile 1 Mai și la poalele Munților Pădurea Craiului / Ce program au pregătit organizatorii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Festivaluri atractive, cu concerte, ateliere, jocuri dar și produse tradiționale sunt programate în județul Bihor, mai precis în stațiunile Băile Felix, Băile 1 Mai și la poalele Munților Pădurea Craiului, relatează ebihoreanul.ro

Programul festivalurilor include folclor reinterpretat, dar și artiști care țin prim-planul peisajului muzical din România, precum și trupe care au cunoscut faima în anii ’90 și 2000 cu hituri ca „The Rhythm of the Night” ori „I Wanna B with U”…

Din dorința de a le asigura bihorenilor și turiștilor distracția estivală și de a atrage cât mai mulți oaspeți în stațiunile de lângă Oradea, Asociația de Promovare a Turismului în Băile Felix și Băile 1 Mai organizează două festivaluri în interval de câteva săptămâni.

Întâi, între 15 și 17 august, se va ține o nouă ediție a „Thermal Days”, în parcarea mare din Băile Felix, accesul fiind liber. Organizatorii promit „trei zile de distracție, muzică live și atmosferă de festival în inima Băilor Felix”, cu invitați de top: Irina Rimes, The Motans, Feli, Randi, F. Charm, Tania Turtureanu, Dora Gaitanovici, Robin and the Backstabbers, Anton, Serenity, Natalia Bendre și Christina Pantea. Programul pe zile va apărea în curând.

În acest an, în cadrul evenimentului se va desfășura și Festivalul Internațional de Tinere Talente „Enjoy Music”, un concurs dedicat promovării tinerilor artiști din țară și din străinătate, jurizat de nume importante ale scenei muzicale românești: Andrei Tudor, Randi, Paula Seling, Aurelian Temișan, Ovidiu Anton. Prezentatoare va fi Monica Davidescu.

Participanții la eveniment vor fi tentați cu preparate locale sau aparținând gastronomiei internaționale. Totodată, va fi amenajat un spațiu cu activități distractive pentru copii.

După succesul „Waves Festival”, Ștrandul cu valuri din Băile 1 Mai va găzdui la debut de toamnă, mai precis în intervalul 5-7 septembrie, „My Retro Festival”, un eveniment pe a cărui scenă vor urca „artiști legendari internaționali ai anilor ’90 și 2000, care ți-au marcat adolescența”, după cum îi prezintă organizatorii. Și nu exagerează, căci pe lista oaspeților se află câteva trupe și artiști care au lansat mega-hiturile acelor ani: Corona („The Rhythm of the Night”, „Baby, Baby”), duoul La Bouche (foto), cu hituri ca „Be My Lover” și „Sweet Dreams” în repertoriu, Real McCoy („Another Love”, „Love & Devotion”), Fun Factory („Celebration”, „I Wanna B with U”), Lasgo („Something”), Lou Bega și al său „Mambo nr. 5”, alături de invitați din România, precum Voltaj și ASIA, care au încântat o mulțime de fani.

În ștrand vor fi zone cu mâncăruri și băuturi, dar și unele dedicate celor mici (jocuri, ateliere, tobogane), care-și vor însoți părinții la întâlnirea cu artiștii tinereții lor.

Deși nu-l impun, organizatorii sugerează un cod vestimentar retro, cu ochelari funky și haine colorate. Spre deosebire de Thermal Days, intrarea la festivalul My Retro va fi contra cost. Pe livetickets.ro au fost puse în vânzare abonamente pentru toate cele trei zile de party, la prețul de 150 lei.

Festivalurile se petrec și-n mijlocul naturii. Comuna Căbești va găzdui, spre finalul lunii august, a patra ediție a SculptFest, evenimentul care îmbină natura, tradițiile și muzica pe Valea Sohodolului, un loc pitoresc dintre Căbești și Sohodol, așadar la poalele Munților Pădurea Craiului. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro