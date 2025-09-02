G4Media.ro
Festivalul „25 de ore de teatru non-stop” revine la Sibiu, în ultimul…

Sibiu, Piața Mare
Festivalul „25 de ore de teatru non-stop” revine la Sibiu, în ultimul weekend din septembrie

Festivalul „25 de ore de teatru non-stop” revine la Sibiu, în perioada 27-28 septembrie, cu un prolog pe 26 septembrie, marcând cea de-a XV-a ediţie a evenimentului dedicat teatrului independent, informează, marţi, un comunicat de presă, transmite Agerpres.

Peste 50 de artişti tineri din patru oraşe din ţară vor susţine spectacole în spaţii convenţionale şi neconvenţionale din oraş, într-un maraton cultural ce celebrează libertatea de expresie şi diversitatea artistică.

Prologul festivalului va avea loc pe 26 septembrie, de la ora 18:00, la Grădina Bis, cu spectacolul „Încrengături sau Ziua cea buruienoasă”. Deschiderea oficială este programată sâmbătă, 27 septembrie, ora 19:00, la Teatrul „Gong”, cu „Repetiţia de seară”, producţie a Teatrului Apropo din Bucureşti.

Pe parcursul celor 25 de ore, publicul va putea urmări spectacole ale Teatrului Thespis din Timişoara, show-uri nocturne la Atu Toys şi Atrium Cafe, dar şi evenimente speciale precum „Poezie la micul dejun” în Piaţa Mică sau reprezentaţiile adolescenţilor sibieni coordonaţi de Compania „Fabrica de Teatru” şi de elevii Liceului „Onisifor Ghibu”.

Maratonul se va încheia duminică, 28 septembrie, la Grădina Bis, cu spectacolul „Muzicanţii din Bremen” şi concertul susţinut de Cristian Lupaşcu.

Pentru ediţia din acest an, au fost puse în vânzare abonamente VIP, care asigură accesul la toate evenimentele, precum şi bilete individuale, disponibile online pe iabilet.ro şi la intrare, în limita locurilor.

Festivalul este organizat de Asociaţia Bis (BIS Teatru), cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu, al UNITER şi al companiei Marquardt.

Prima ediţie a evenimentului a avut loc în 2011, de Ziua Mondială a Teatrului, iar după 13 ediţii consecutive la Sibiu, festivalul a continuat în 2024 la Braşov şi Timişoara.

Anul acesta, manifestarea are loc la Sibiu în ultimul weekend din septembrie şi la Timişoara în primul weekend din octombrie.

