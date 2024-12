Fernando Alonso vorbește despre retragerea din Formula 1 – Ibericul precizează că 2026 va fi „momentul adevărului”

Fernando Alonso nu și-a luat gândul de la câștigarea unui nou titlu mondial în Formula 1, pilotul în vârstă de 43 de ani precizând că sezonul 2026 va fi unul decisiv: va aduce bucurie sau retragerea din lumea Marelui Circ.

Cu 32 de victorii în Marile Premii și cu două titluri mondiale (2005 și 2006, alături de Renault), Fernando Alonso este unul dintre cei mai titrați piloți de pe grila de start a Formulei 1.

Ibericul are ambiții mari alături de Aston Martin, mai ales după venirea inginerului Adrian Newey de la RedBull.

Prezent la podcastul Chequered Flag, Alonso a vorbit și despre retragerea din Formula 1, una care cel mai probabil se va întâmpla la finalul sezonului 2026, mai ales dacă rezultatele nu vor fi pe măsura așteptărilor.

„Așteptările vor fi mari pentru că este o nouă schimbare, o mașină nouă, schimbarea regulamentelor, un monopost construit de Adrian (n.r. Newey).

Probabil – sau cel puțin pentru început – va fi ultimul meu sezon în Formula 1, deoarece contractul meu se încheie la sfârșitul anului 2026, deci este momentul adevărului.

Voi începe sezonul gândindu-mă așa, cu siguranță, pentru că nu mă pot gândi prea mult la viitor. În acest moment, contractul meu este pentru încă doi ani. Cu vârsta mea, cu motivația mea, nu știu cum va fi.

Dacă sezonul 2026 se desfășoară fără probleme și ne simțim bine și există posibilitatea de a concura încă un an, voi fi deschis, cu siguranță.

Nu voi închide ușa dinainte, dar nu voi începe sezonul gândindu-mă la asta. Voi lua fiecare cursă ca și cum ar fi ultima mea cursă și mă voi bucura de fiecare secundă”, a precizat Fernando Alonso.

