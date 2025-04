Fernando Alonso, înlocuit de Aston Martin în primul antrenament din Bahrain

Fernando Alonso (43 de ani) nu va participa la primul antrenament liber contând pentru Marele Premiu de Formula 1 din Bahrain, informația fiind oferită presei de către oficialii celor de la Aston Martin.

În FP1, pe circuitul de la Sakhir în monopostul Aston Martin se va afla pilotul de rezervă Felipe Drugovich.

Felipe este un pilot brazilian în vârstă de 24 de ani.

„Sunt foarte fericit să mă urc din nou în mașina de Formula 1, mai ales atât de devreme în sezon.

M-am pregătit pe simulator pentru a mă familiariza cu monopostul, iar Bahrainul este un circuit pe care îl cunosc bine și pe care îmi place foarte mult să conduc” – Felipe Drugovich.

„Sunt încântat să contribui și să ofer echipei datele de care are nevoie pentru a da tot ce are mai bun în acest weekend. Mulțumesc întregii echipe pentru sprijinul lor continuu”, a completat Drugovich.

„Suntem încântați să îi oferim lui Felipe această oportunitate de a conduce AMR25 în Bahrain”, a adăugat CEO-ul și directorul echipei, Andy Cowell.

„El a fost o parte integrantă a programului de simulator al echipei noastre la AMRTC și oferă în mod constant feedback valoros și perspicace care ajută la dezvoltarea mașinii”, a conchis conducătorul echipei Aston Martin.

Alonso va reveni în cockpitul AMR25 pentru FP2.

Prima sesiune de antrenamente din Bahrain va avea loc în data de 11 aprilie, între orele 14:30 și 15:30 (ora României).

Aston Martin Aramco Test and Reserve Driver @FelipeDrugovich will step into the cockpit of Fernando’s #AMR25 for FP1 at this weekend’s #BahrainGP. pic.twitter.com/MmGjVjZrxg

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) April 8, 2025