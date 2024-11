„Femeile sunt doar pentru sex, nu uitaţi asta niciodată”, derapajul sexist al unui luptător UFC după victoria lui Trump

Un luptător din UFC, cea mai mare organizaţie de MMA (arte marţiale mixte) din lume, brazilianul Paulo Costa, a avut o postare sexistă pe reţelele sale de socializare atunci când l-a felicitat pe Donald Trump pentru victoria sa în alegerile americane, transmite News.ro.

„El a împiedicat America să aibă o femeie preşedinte de două ori. Femeile sunt doar pentru sex, nu uitaţi asta niciodată”, a proclamat brazilianul, făcând referire la victoriile lui Donald Trump în faţa lui Hillary Clinton (2016) şi Kamalei Harris.

Bro stopped America from having a female president TWICE.

Woman only for sex , never forget it. pic.twitter.com/CSFdKCNmlI

— Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) November 6, 2024

Postarea este însoţită de o imagine cu Donald Trump purtând o cruce catolică drept colier şi dinţi argintii.

Pe Instagram, Paulo Costa a postat o versiune în care fraza „femeile sunt doar pentru sex” este înlocuită cu „să ţinem femeile acasă”.

Mai mulţi luptători UFC, inclusiv Khamzat Chimaev şi Sean Strickland, au salutat victoria lui Donald Trump. Dana White, şeful celei mai puternice organizaţii de MMA din lume, a fost chiar prezent alături de Trump în timpul primului său discurs de după vot. „Este karma”, a spus cel care a jucat un rol activ în campania noului preşedinte american. Pentru aceste alegeri, UFC s-a transformat într-un instrument de propagandă pentru Donald Trump.