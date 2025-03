Scandal în MMA: Doi fraţi gemeni care au trişat, trădaţi de un tatuaj

Joshua Homberg trăia visul perfect după ce a câştigat sâmbătă un turneu de MMA în Germania. Dar doar câteva ore mai târziu, el a fost descalificat. Motivul? Luptătorul amator a fost înlocuit discret de fratele său geamăn între două lupte. El a câştigat mai întâi duelul său cu dificultate în semifinală, înainte de a-i ceda locul fratelui său geamăn care a câştigat în finală pentru a revendica centura pusă în joc, relatează Le Figaro, citat de News.ro.

Într-o înregistrare video postată în social media, Deniz Haciabdurrahmanoglu, şeful francizei germane, a dezvăluit contextul poveştii şi nu s-a abţinut de la comentarii, descriind incidentul drept „cel mai mare scandal din istoria MMA”. El explică şi îşi susţine cuvintele cu o fotografie a celor doi fraţi. „În dreapta în fotografie, participantul la CME Olympix. În stânga, fratele său geamăn. Este imposibil să îi deosebeşti”, spune el.

„Joshua Homberg este participantul. A câştigat semifinala la puncte, după trei runde. Două ore mai târziu, în finală, au apărut tatuajele. În finală, fratele său Jeremias a intrat în ring, a câştigat lupta cu o lovitură înaltă şi a devenit campionul GMC Olympix”, a explicat el.

Joshua Homberg wziął udział w turnieju w wadze ciężkiej na gali GMC 41. Po wygranej w pierwszej walce awansował do finału, jednak to nie on wszedł do klatki na decydujące starcie – zamiast niego bez wiedzy organizacji walczył jego brat bliźniak, który znokautował rywala… pic.twitter.com/OV0LqQTMhS

— Adrian Szymański (@adrians_mma) March 4, 2025

Gemenii Homberg au crezut că au reuşit escrocheria secolului. Antrenorul său s-a repezit şi i-a ascuns umărul cu un prosop, înainte ca fratele său să revină în cuşcă după victorie purtând un hanorac pentru a masca înşelăciunea.