FCSB a anunțat programul meciurilor din Europa League: Duel cu Fenerbahce în ultima etapă pe Arena Națională

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

FCSB a anunțat programul oficial al meciurilor pe care le va disputa în grupa principală din Europa League, fază a competiției unde va întâlni, printre altele, formații precum Bologna, FC Basel, Feyenoord, Fenerbahce și Steaua Roșie Belgrad.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Traseul european din grupa princială va începe cu un meci în deplasare cu Go Ahead Eagles, în timp ce aventura se va încheia cu un duel pe „Arena Națională” contra celor de la Fenerbahce.

FCSB, program Europa League sezonul 2025 – 2026: