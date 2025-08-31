G4Media.ro
Suporteri ai campioanei FCSB pe Arena Națională din București, cu ocazia unui meci din Superliga.
Fani ai celor de la FCSB / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

FCSB a anunțat programul meciurilor din Europa League: Duel cu Fenerbahce în ultima etapă pe Arena Națională

Sportz31 Aug 0 comentarii

FCSB a anunțat programul oficial al meciurilor pe care le va disputa în grupa principală din Europa League, fază a competiției unde va întâlni, printre altele, formații precum Bologna, FC Basel, Feyenoord, Fenerbahce și Steaua Roșie Belgrad.

Traseul european din grupa princială va începe cu un meci în deplasare cu Go Ahead Eagles, în timp ce aventura se va încheia cu un duel pe „Arena Națională” contra celor de la Fenerbahce.

FCSB, program Europa League sezonul 2025 – 2026:

  • 25 septembrie / Go Ahead Eagles – FCSB
  • 2 octombrie / FCSB – Young Boys
  • 23 octombrie / FCSB – Bologna
  • 6 noiembrie / FC Basel – FCSB
  • 27 noiembrie / Steaua Roşie Belgrad – FCSB
  • 11 decembrie / FCSB – Feyenoord
  • 22 ianuarie / Dinamo Zagreb – FCSB
  • 29 ianuarie / FCSB – Fenerbahce.

