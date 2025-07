Favoriții etapei a 14-a din Turul Franței: Triplă Pogacar, revenire Vingegaard sau o evadare inofensivă

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), câștigător al ultimelor două etape, ar putea obține sâmbătă o a treia victorie consecutivă în Pirinei, la Luchon-Superbagnères, sosirea etapei a 14-a din Turul Franței. Asta, desigur, dacă Jonas Vingegaard nu se revoltă sau dacă o evadare nu merge până la capăt.

Imbatabil, cu victorii joi și vineri și deja patru succese în total pe acest Tur al Franței, Tadej Pogacar va merge oare până la un „clean sweep” în Pirinei?

Tricoul Galben este marele favorit al acestei a treia și ultime zile în lanțul muntos din sud-vestul Franței, între Pau și Luchon-Superbagnères (categorie specială), cu treceri peste Tourmalet (categorie specială), col d’Aspin (categoria a 2-a) și Peyresourde (categoria 1), potrivit L’Equipe.

Șansa unui triplu succes consecutiv ar trebui să-l tenteze, dar Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) va fi, fără îndoială, dornic să reacționeze, iar slovenul nu este niciodată ferit de o zi mai slabă.

După trei etape intense de la ziua de pauză de marți încoace, echipa sa UAE ar putea de asemenea decide să-și conserve forțele și să lase o șansă evadării.

Căţărătorii ieșiți din calculele clasamentului general sunt numeroși și ar putea încerca să profite de acest tip de oportunitate: de la Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers) la Enric Mas (Movistar), Ben O’Connor (Jayco-AlUla), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ), Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), Thymen Arensman (Ineos-Grenadiers) sau Michael Woods (Israel-Premier Tech).

Înainte de etapa a 14-a din Turul Franței, tricoul galben este la Tadej Pogacar, în timp ce Jonas Vingegaard este la 4′ 07” de Maillot Jaune, iar Remco Evenepoel, locul trei, la 07′ 24”.

Tricoul cu buline al cățărătorilor îi aparține tot lui Tadej Pogacar. Tricoul alb al tinerilor sub 25 de ani, este al lui Remco Evenepoel, iar cel verde al sprinterilor este purtat de Jonathan Milan (Lidl-Trek).

🥵 Almost 5,000m of D+ and 2 HC climbs on today’s menu! Hang in there!

🥵 Presque 5.000m de D+ et 2 cols Hors-Catégorie au menu du jour ! Bon courage ! #TDF2025 pic.twitter.com/bxRIbX3Icr

— Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025