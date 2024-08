Fanii Oasis au început bătălia pentru bilete / Le ce prețuri exorbitante au ajuns biletele la revânzare

Biletele pentru concertele turneului de revenire Oasis au fost puse în vânzare, după ce trupa a avertizat împotriva revânzării la prețuri exagerate.

Utilizatorii care au încercat să acceseze cele trei site-uri web care vând bilete pentru concertele din Regatul Unit – Ticketmaster, See Tickets și Gigsandtours – au semnalat probleme chiar înainte ca acestea să fie puse în vânzare la ora 09:00 BST, relatează BBC.

La câteva minute de la punerea lor în vânzare, persoanele aflate la coadă pentru concertele de la Londra de pe stadionul Wembley din iulie și august 2025 au văzut mai mult de un milion de persoane înaintea lor.

Alții au fost puși în ceea ce au descris ca o „coadă pentru coadă”, toți cei trei vânzători de bilete redirecționând oamenii către o pagină care spunea că site-urile lor se confruntă cu o cerere ridicată.

Biletele au fost puse în vânzare cu o oră mai devreme în Irlanda pentru concertele din august 2025 de la Croke Park din Dublin.

Unii utilizatori din această țară au raportat, de asemenea, probleme de accesare a site-ului Ticketmaster, în timp ce alții au afirmat că se află în urma a peste 500 000 de alți fani care încearcă să obțină un bilet.

Site-ul Ticketmaster a făcut apel la răbdare din partea fanilor, postând un mesaj care spunea: „Așa cum era de așteptat, Oasis este incredibil de popular. Procesăm comenzile cât mai repede posibil, așa că vă rugăm să vă păstrați locul la coadă.”

Într-o declarație separată, sâmbătă dimineață, compania a declarat că coada „se mișcă”, raportând că milioane de oameni accesează site-ul lor.

„Fanii sunt sfătuiți să își păstreze locul la coadă, să se asigure că folosesc un singur tab, să șteargă cookie-urile și să se asigure că nu folosesc niciun software VPN pe dispozitivul lor”, a adăugat Ticketmaster.

Vineri, la scurt timp după ce a început o pre-vânzare de trei ore pentru un număr limitat de fani, biletele pentru concertele din Regatul Unit au fost listate pe site-uri de revânzare precum StubHub și Viagogo pentru mai mult de 6 000 de lire sterline – de aproximativ 40 de ori valoarea nominală a unui bilet în picioare.

Înaintea presalei, promotorii au declarat că biletele în picioare vor costa aproximativ 150 de lire sterline, în timp ce biletele standard pe scaune variază de la 73 de lire sterline la aproximativ 205 lire sterline. Prețurile pentru pachetele premium oficiale ajung până la 506 lire sterline.

Aproximativ 1,4 milioane de bilete sunt așteptate să fie disponibile pentru cele 17 concerte în aer liber din Marea Britanie și Irlanda în iulie și august anul viitor.

Oasis a îndemnat oamenii să nu revândă bilete la prețuri mai mari pe site-uri care nu au legătură cu promotorul lor și a spus că acele bilete vor fi „anulate”.

Aceasta a adăugat că acestea pot fi revândute doar la valoarea nominală pe site-urile Ticketmaster și Twickets.

„Biletele vândute cu încălcarea termenilor și condițiilor vor fi anulate de către promotori”, a declarat trupa.

Marți, Noel și Liam Gallagher au anunțat că au lăsat în urmă separarea lor acrimonioasă, confirmând reuniunea mult așteptată a trupei.

Decizia a fost luată la 15 ani după ce grupul s-a destrămat în urma unei încăierări în culise la festivalul Rock en Seine din Paris.

Pe măsură ce anticiparea pentru concerte crește, vânzările și fluxurile catalogului vechi al trupei au crescut, trei albume revenind vineri în primele cinci poziții ale topurilor din Marea Britanie.

Colecția Greatest Hits Time Flies este pe locul trei, albumul What’s The Story Morning Glory din 1995 este pe patru, iar albumul de debut Definitely Maybe – lansat pe 29 august 1994 – este pe locul cinci.

O ediție aniversară de 30 de ani a albumului Definitely Maybe a fost lansată vineri.

Oasis s-a format în Manchester în 1991 – componența originală era formată din Liam și Noel Gallagher, chitaristul Paul „Bonehead” Arthurs, basistul Paul „Guigsy” McGuigan și bateristul Tony McCarroll.

Trupa s-a despărțit oficial în 2009 după o altercație în culisele festivalului Rock en Seine din Paris.